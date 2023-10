Sophie Codegoni choc: “Mentre partorivo Basciano è andato a dormire”/ Silvia Toffanin: “Non tornare indietro”

Sophie Codegoni: “Mentre partorivo lui mi ha detto che andava a riposare”

Sophie Codegoni, ospite a Verissimo, ha raccontato la sua verità sulla rottura con Alessandro Basciano. L’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato di essere stata tradita dal suo ex compagno e padre della piccola Celine, con la sua ex fidanzata. Ma c’è di più, la modella ha raccontato un fatto scioccante che ha gelato persino la conduttrice Silvia Toffanin.

“Ero dilatata di 7 centimetri, vuol dire che stavo per partorire e dare alla luce la nostra prima figlia e lui mi ha detto che andava a riposare e che avrebbe fatto entrare mia mamma. Io stavo partorendo e lo chiamavo perché non volevo che si perdesse la nascita di sua figlia, ma lui dormiva. Mio papà l’ha chiamato al telefono per dirgli cosa stava succedendo, mentre la mia ostetrica continuava a dirmi “chi è andato a dormire, rimanga a dormire” svela Codegoni prima di aggiungere: “Una persona che ti ama non ti tratta così. Tradire è meschino, ma il comportamento che aveva nei miei confronti tutti i giorni, le parole brutte che mi ha rivolto sono state peggio“.

Il consiglio di Silvia Toffanin dopo il racconto di Sophie Codegoni

Ai microfoni di Verissimo, Sophie Codegoni ha spiegato nel dettaglio tutti i motivi che hanno portato alla rottura dal compagno Alessandro Basciano: “La crisi tra noi parte quando io becco una chat ambigua con una ex fidanzata. – ha esordito in studio – Diciamo che ho avuto tantissime segnalazioni di tradimenti di lui, anche quando ero incinta, però lui è molto bravo a raccontare la sua verità.”

“Lui mi diceva che non ero una brava donna e mamma perché credevo ad altre donne, c’erano mancanze di rispetto anche verbali, parole brutte. Io lo giustificavo, sbagliando, dando colpa alla sua insicurezza. Mi sentivo sbagliata io, mi sono annullata” aggiunge l’ex tronista: “Ha una capacità di manipolazione incredibile, è un ragazzo non è un uomo.” Per lei ad oggi la storia è definitivamente finita: “Non lo voglio più vedere, basta”. A questo punto, scossa dal racconto della sua ospite, Silvia Toffanin ha voluto darle un consiglio” come se fossi la mia sorellina minore”. “Non tornare indietro” ha detto la conduttrice a Codegoni guardandola dritta negli occhi.

