Sophie Codegoni e Basciano si sono rivisti dopo la rottura e le accuse/ La segnalazione: “Hanno parlato e…”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono rivisti dopo le reciproche accuse a Verissimo

È davvero chiuso la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Tanti sono i fan della coppia che continuano a chiederselo dopo il botta e risposta che li ha visti protagonisti a Verissimo. Tante e pesanti le dichiarazioni fatte dai due ex gieffini nello studio di Silvia Toffanin, al punto da mettere in luce una frattura che appariva insanabile.

Eppure nelle ultime ore una segnalazione torna a far sperare i ‘Basciagoni’, questa la crasi per indicare i fan della coppia. Sophie e Alessandro sarebbero stati avvistati insieme, per la prima volta dopo le loro apparizioni a Verissimo delle ultime settimane. Ad annunciarlo una segnalazione ricevuta e poi pubblicata da Deianira Marzano.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno fatto pace? La segnalazione

Questo il contenuto della segnalazione: “Sono una ragazza che lavora alla porta all’evento di Facchinetti. C’era il mondo, c’era un’ala interna e una esterna. Sophie e Alessandro erano lì separatamente, poi si sono incrociati. Li avevo praticamente a un metro, hanno parlato per pochi secondi, lui le ha detto qualcosa. Lei ha risposto e poi si è allontanata. Erano bellissimi, io ci spero ancora. Vederli vicini anche per un istante è stato emozionante”. Il loro dunque non sarebbe stato un incontro concordato, bensì casuale. Il fatto che non ci sia stata indifferenza tra loro, ma che i due abbiano comunque parlato in modo pacato, lascia sperare nella possibilità di rapporti sereni, anche per il bene della loro figlia Celine. C’è addirittura chi spera in una possibile riappacificazione.

