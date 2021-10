Sophie Codegoni è davvero innamorata di Gianmaria Antinolfi?/ I web tuona “Tutta una montatura”

Sophie Codegoni riflette sul suo rapporto con Gianmaria Antinolfi e si sfoga con Miriana Trevisan. Sophie e Gianmaria non riescono a trovare un punto d’incontro sulla loro frequentazione. L’ex tronista vorrebbe conoscere di più l’imprenditore che si limita invece solo a gesti affettuosi durante la giornata. Sophie Codegoni non è riuscita a nascondere i suoi dubbi e a Miriana ha detto: “Così non si potrà mai creare qualcosa. Abbiamo parlato solo quando litigavamo. Io non so come è fatto, so solo che ogni due giorni gli devo dare il manuale”. Miriana dal canto suo ha cercato di giustificare il comportamento di Antinolfi spiegando: “Secondo me ha difficoltà in questo contesto”.

Sophie Codegoni ha poi voluto ribadire che la sua intenzione non è quella di cambiarlo: “Non voglio cambiarlo. Sono aperta a una conoscenza, ma non parla mai pensa solo ad abbracciarmi e accarezzarmi la gamba…Lui deve rimanere se stesso, perché è la cosa più giusta che una persona possa fare”. Tra i due l’attrazione fisica è forte ma a quanto pare a mancare è quella mentale. Sophie e Gianmaria riusciranno a trovare un punto d’incontro?

Sophie Codegoni è davvero innamorata di Gianmaria Antinolfi?

Sophie Codegoni parlando con Alex Belli ha ammesso di essersi avvicinata a Gianmaria Antinolfi per colpire Soleil Sorge. L’influencer ha chiarito il motivo del bacio dato all’imprenditore qualche giorno fa: “Lì ci sono cascata, sarà stato il vino e mille cose”. Alex ha parlato di alcuni gesti di Sophie Codegoni nei confronti di Antinolfi ed ha sottolineato come le azioni della Codegoni siano state fatte con un intento: “Adesso me lo ribecco io”. A queste parole la vippona ha risposto con un semplice: “Vieni”. Le parole di Belli e la mancata smentita della Codegoni hanno attirato l’attenzione degli utenti sul web. In molti credono che la storia sia una montatura e che Sophie Codegoni abbia corteggiato Gianmaria per toglierlo dalle grinfie di Soleil Sorge. Si tratterà davvero di una trovata strategica? Ad imitarli sono stati Alex Belli e Soleil Sorge che hanno cominciato a imitare la coppia, sostenendo che tra loro non ci sia un vero dialogo, ma solo effusioni.

