Sophie Codegoni, flirt con Gianmaria Antinolfi per “rubarlo” a Soleil?/ La Sorge…

Soleil Sorge non crede all’interesse reciproco tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. L’influencer, durante una chiacchierata con l’amico Alex Belli, ribadisce la propria opinione. Soleil che, nei precedenti confronti con Sophie e Gianmaria al Grande Fratello Vip 2021 non ha mai nascosto di vedere strategie nel loro avvicinamento, parlando con Alex Belli ha puntato il dito soprattutto contro Sophie Codegoni di cui non riesce a fidarsi.

Raffaella Fico ha denunciato Soleil Sorge per frasi razziste al GF VIP?/ L'indiscrezione sul web...

“Sembra più presa da me che da Gianmaria”, afferma convinta la Sorge. Alex Belli che, in precedenza aveva parlato con Sophie, racconta a Soleil della conversazione svelando la reazione della Codegoni alla sua frase “Gianmaria me lo riprendo quando voglio”. “Mi ha detto adesso le faccio vedere, me lo riprendo io e le ho detto che era cascata”, aggiunge Belli.

Soleil Sorge flirt con Alex Belli al GF Vip?/ "Se non fosse impegnato..."

Sophie Codegoni, flirt con Gianmaria Antinolfi per strategia?

L’interesse di Sophie Codegoni per Gianmaria Antinolfi è reale o frutto di una strategia? Se gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 stanno provando a darsi una risposta, Soleil Sorge è convinta che l’ex tronista di Uomini e donne si sia avvicinata a Gianmaria per “toglierlo” a lei.

La Sorge, da parte sua, negli scorsi giorni si era riavvicinata all’ex fidanzato scatenando la gelosia di Sophie che si è poi lasciata andare. Tra i due, tuttavia, non c’è ancora nulla di definito. Gianmaria vorrebbe avere una vera storia all’interno della casa mentre Sophie continua ad avere tanti dubbi. Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera ci sarà una nuova evoluzione?

Soleil Sorge, reazione allergica al GF Vip: come sta?/ A letto ‘KO’, antistaminici e…





© RIPRODUZIONE RISERVATA