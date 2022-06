Jessica Selassié bacia Basciano in un collage: ira Sophie/ Ex GF Vip “Pagliaccia!”

Jessica Selassié e Alessandro Basciano: spunta un collage che fa arrabbiare Sophie

E’ bastato un collage realizzato da un utente social che vede protagonisti Jessica Selassié con Alessandro Basciano a scatenare l’Ira di Sophie Codegoni. I tre sono ex concorrenti dell’ultima edizione del GF Vip e se tra le due ragazze sembrava esserci un’amicizia in corso, la reazione di Sophie al fotomontaggio con protagonista il fidanzato e la vincitrice dell’ultima edizione del reality avrebbe messo tutto in discussione. Ma cosa è successo nel dettaglio?

Un utente Twitter, probabilmente fan di Jessica Selassié, ha postato un collage che vede protagonista Alessandro Basciano, fidanzato di Sophie (e conosciuto proprio nella spiatissima Casa di Cinecittà) con la principessa etiope. Nello scatto in questione i due ex gieffini si guardavano negli occhi con grande intensità, quasi a volersi dare un bacio. La foto in questione è stata accompagnata dall’hashtag “Bagascioni” – ovvero il nome scelto dai fan della coppia Basciano-Codegoni – ed alcune emoji raffiguranti un pagliaccio.

Jessica Selassié e Sophie Codegoni: amicizia al capolinea?

Una vera e propria provocazione, quella lanciata ai fan della coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano da parte dell’utente fan di Jessica Selassié e che ha fatto prontamente scattare l’ex gieffina ed ex volto di Uomini e Donne. La replica di Sophie, infatti, non si è fatta a lungo attendere e dopo esserle capitato il collage sotto gli occhi, ha replicato via Twitter: “Pagliaccia io che me lo bacio davvero o pagliaccia tu che devi creare un collage con Photoshop per immaginare un momento che non avverrà mai?”.

Una replica chiaramente seccata, quella di Sophie Codegoni che ha voluto difendere la sua storia d’amore con Alessandro Basciano, per il quale Jessica Selassié nella Casa del GF Vip non aveva nascosto un certo interesse (prima di prendersi una cotta per Barù). Tuttavia il commento di Sophie avrebbe portato molti utenti social a dubitare dell’amicizia tra la stessa Codegoni e Jessica. Sarà davvero così?

Pagliaccia io che me lo bacio davvero o pagliaccia tu che devi creare collage e Photoshop per immaginare un momento che non avverrà mai?🤣🤣🤣🤣 — Sophie Codegoni (@Sophie_codegoni) June 26, 2022













