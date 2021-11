Sophie Codegoni e Soleil Sorge: video bacio saffico al GF Vip/ Paragone con le Rosmello…

Bacio choc tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip…

Sophie Codegoni e Soleil Sorge mettono da parte le rivalità delle scorse settimane e si lasciano andare baciandosi con passione durante la Festa di Halloween. Dopo aver cenato con tutti gli altri concorrenti, Soleil e Sophie, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, insieme ad Alex Belli, hanno trascorso parte della serata nella Love Boat dove si sono divertiti ad improvvisare una soap opera. Dirette dall’attore, Sophie e Soleil si sono baciate con passione sotto lo sguardo attento di Alex.

Un bacio che ha scatenato l’entusiasmo dei fans del reality show che sognavano da tempo un rapporto speciale tra le due ex protagoniste di Uomini e Donne. Il bacio, tuttavia, ha scatenato anche le critiche nei confronti della Codegoni e la Sorge. Molti utenti, su Twitter, infatti, hanno accusato Sophie di essere “un’attrice” e di stare seguendo un copione ben preciso in tutto ciò che sta facendo nella casa.

Sophie Codegoni e Soleil Sorge come Dayane Mello e Rosalinda Cannavò?

Il bacio tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge ha fatto scattare il paragone con Dayane Mello e Rosalinda Cannavò che, nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, hanno vissuto un’amicizia davvero speciale che ha fatto sognare i fan del reality. Un’amicizia che in molti speravano di veder nascere tra Sophie e Soleil le quali, tuttavia, nonostante il bacio, non convincono.

In tanti, infatti, non credono affatto che tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nascerà un’amicizia come quella nata tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. L’affetto tra la modella brasiliana e l’attrice siciliana è nato giorno dopo giorno e ha affrontato periodi di crisi e di gelo totale. Quello che è accaduto tra la Sorge e la Codegoni, invece, non convince nessuno e sono tanti i fan del reality convinti che sia tutto il frutto di una strategia. Cliccate qui per vedere il video.

