Sophie Codegoni favorita dagli autori del Gf Vip?/ Maria Monsé:”Doveva finire come Clizia…”

Grande fratello vip 6, Maria Monsé attacca Sophie Codegoni: l’intervista al veleno

Sembra proseguire a gonfie vele la lovestory avviatasi al Grande fratello vip 6 tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e intanto spunta su di lei l’accusa non troppo velata secondo cui sarebbe stata favorita dagli autori al reality. L’attacco a distanza verso la bionda influencer giunge da parte di Maria Monsé in un’intervista concessa a Non succederà più, format radiofonico condotto da Giada De Miceli sulle frequenze di Radio radio. Nel suo nuovo intervento la Monsé ha rilasciato delle dichiarazioni pungenti sul conto di Sophie Codegoni e la sua condotta assunta nella Casa dei vip, che a detta dell’intervistata meritava la squalifica dal gioco del Grande fratello vip, per un’esternazione simile a quella che in passato è costata a Clizia Incorvaia l’uscita immediata dal gioco dei vipponi.

A detta di maria Monsé, Sophie cercava di aizzare gli altri inquilini della Casa contro di lei, facendo il “bello e il cattivo tempo”. “Poi lei si baciava da una parte e dall’altra… ed era autorizzata a baciare il successivo perché non era scattato l’amore”, dichiara ancora la Monsé, infierendo sulla condotta della bionda ex tronista di Uomini e donne. “C’è stata una volta che nella Casa ero disperata perché me ne aveva fatte di ogni, mi aveva chiamata buscettina… quando in passato è stata eliminata una persona dal gioco per una simile espressione, doveva fare la stessa fine di Clizia Incorvaia”, ha rincarato la dose, in conclusione del suo intervento.

Sophie Codegoni replicherà a Maria Monsé?

Insomma, stando a quanto lei stessa ha rilasciato a bocce ferme dopo l’epilogo del Grande fratello vip 6, Maria Monsé non avrebbe ricucito i rapporti con l’ex coinquilina nella Casa, che la prima taccerebbe non troppo velatamente di essere stata in un certo senso favorita dagli autori del Grande fratello vip 6, in quanto non soggetta a squalifica né a nessun altro provvedimento disciplinare nel reality per l’espressione riconducibile a quella che è costata a Clizia Incorvaia la squalifica dal Gf vip 4, reality dove quest’ultima si è innamorata di Paolo Ciavarro. Cosa ne penserà Sophie Codegoni?

