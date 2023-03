Sophie Codegoni frecciata a Soleil Sorge per i costumi/ Lei replica sui social

Sophie Codegoni provoca Soleil Sorge sui social: la frecciatina al veleno

Continua la diatriba tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge che ha accusato la modella di aver copiato la sua linea di costumi. L’ex tronista ha affrontato la questione a Casa Chi, svelando cosa pensa dell’accusa dell’influencer italo americana: “Io devo dire che non si finisce mai di imparare, perché io sapevo che i costumi erano nati nel 1946, mi pare, ma non sapevo che avesse inventato Soleil. Però magari ti consiglio i suoi, magari sono più carini non lo so!”

LAVORO & TURISMO/ I numeri e le proposte per migliorare le competenze

E ancora: “Parlando sinceramente io credo che io e Sole abbiamo due gusti totalmente diversi quindi se vai a vedere le due collezioni, lei ha uno stile più etnico, io ho uno stile più francese. Non c’entrano niente le due collezioni“. Dunque, la modella respinge le accuse di Soleil mettendo in risalto la differenza tra le due collezioni.

LAVORO E POLITICA/ Il sostegno a famiglie e giovani passa anche dall'occupazione

La replica di Soleil Sorge sui social e l’accusa a Sophie Codegoni

Dopo le dichiarazioni di Sophie Codegoni a Casa Chi, Soleil Sorge ha deciso di replicare sui social. Secondo l’influencer italo-americana, la modella avrebbe copiato da lei la “grafica” con il copricapo in combo al bikini.

Lo dice chiaramente l’ex gieffina sui social: “1800 circa – prima apparizione dei costumi da bagno

2022- prima apparizione della grafica, headpiece con bikini e kimono fuoriacqua by State of Soleil. XOXO. Tutto il resto è storia”. Questa la risposta di Soleil Sorge che accusa Sophie Codegoni di averle rubato l’idea del “headpiece con bikini” ovvero copricapo appunto e della linea di kimono fuoriacqua. L’ex tronista risponderà ancora alle accuse della sua compagna di GF Vip? Sembra che tra le due l’amicizia sia al capolinea.

Nordio "Indagini e intercettazioni segrete fino a dibattimento"/ "Su prescrizione…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA