Sophie Codegoni/ Gelosa di Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge? (GF Vip)

Sophie Codegoni gelosa di Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge? I due ex fidanzati che, nella casa del Grande Fratello Vip 2021 si sono scontrati numerose volte al punto che Soleil non ha mai negato di desiderare l’eliminazione di Gianmaria che ha condannato alla nomination come preferita del pubblico, negli scorsi giorni, si sono riavvicinati trascorrendo diverso tempo insieme. Il nuovo rapporto tra Gianmaria e Soleil non è passato inosservato a Sophie che si è sfogata con Alex Belli il quale, a sua volta, ha ammesso di essere altrettanto infastidito dal repentino cambio di atteggiamento.

“Io non trovo coerenza nel vederli così dopo tutto quello che è stato detto”, ha ammesso la Codegoni parlando di Gianmaria per poi aggiungere – “Sono state usate parole ed accuse pesanti da parte di entrambi. Io do per scontato che nel momento in cui pensi determinate cose di una persona non hai stima di lei. Non mi capacito di come si azzeri tutto e si fanno cinque ore di chiacchierata. Non trovo coerenza in questo”.



Sophie Codegoni, confronto con Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge?

Tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sembrava potesse nascere qualcosa e, invece, i due, oggi, non sono neanche amici. L’atteggiamento di Sophie, tuttavia, nei confronti di Antinolfi ha suscitato qualche dubbio nella casa. Lulù Selassiè, dopo aver ascoltato la conversazione tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Alex Belli, si è lasciata andare ad un commento. “Se fai così sembra che tu stia rosicando”, ha detto la Principessa a Sophie la quale ha negato di essere gelosa.

Cosa accadrà, dunque, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera? Alfonso Signorini darà vita ad un confronto a tre tra Gianmaria, Soleil e Sophie? I tre riusciranno ad arrivare ad un punto di incontro?

