Sophie Codegoni ‘insieme’ ad Alessandro Basciano/ Reazione dell’ex accende il gossip: ritorno di fiamma?

Sophie Codegoni e il video con Alessandro Basciano, gossip acceso: ritorno di fiamma?

Il 2023 per Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano è stato un pieno di emozioni contrastanti. I due ex gieffini che si sono incontrati ed innamorato al Grande Fratello Vip a maggio hanno conosciuto la gioia più bella della vita, quella di diventare genitori della piccola Celine Blu. Il loro amore, però, è naufrago lo scorso ottobre con scambi di accuse reciproche da parte di entrambi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Lei ha rivelato di essere tradita, umiliata ed di aver ricevuto persino uno schiaffo dall’ex compagno mentre l’ex volto di Uomini e Donne ha respinto a mittente tutte le accuse definendo Sophie ‘plagiata dalla madre’.

La separazione tra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano, quindi, è stata tutt’altro che pacifica e tranquilla. Nel corso delle settimane, però, gli animi di entrambi si sono rasserenati. Per amore della figlia Celine Blu i due sono stati spesso beccati insieme sotto casa dell’uno e dell’altro ed in queste ore un gesto dell’ex Bonas di Avanti un altro ha acceso il gossip. Sophie ha postato su Instagram un reel con tutti i momenti più importanti e significativi di quest’anno che sta per chiudersi e nel video era presente anche Alessandro Basciano. Da parte sua il deejay ha commentato con un semplice ‘Vibes’ tale video accendendo il gossip nei fan che subito hanno ipotizzato un ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni, le sue parole non lasciano spazio a dubbi: smentito il ritorno di fiamma con Alessandro Basciano

A frenare l’entusiasmo e le supposizioni di fan e follower, però, sul possibile ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano è stata la stessa influencer. Sophie, infatti, con una Instagram stories si è augurata di buttarsi il passato alle spalle e ricominciare da se stessa nel guardare avanti. Ha definito il 2023 come un anno strano in cui da un lato ha ottenuto ciò che di più bello potesse desiderare, la figlia Celin Blu ma, dall’altro è stato forse l’anno più difficile della sua vita e non è complicato comprendere che il riferimento è alla fine della sua storia d’amore con Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano non sono ritornati insieme. L’ex Bonas di Avanti un altro, infatti, sempre con una storia su Instagram ha confessato che ci sono stati momenti in cui non si riconosceva più, sentendosi terribilmente sola, inadatta e sbagliata ma con il tempo è riuscita comprendere che tutto questo l’ha fatta crescere. Alla fine Sophie ha concluso con un augurio: “Per questo 2024 voglio brindare a me. Augurarmi tante cose belle e ricordarmi di essere sempre la mia priorità. Quindi ciao, ciao 2023, mi mancherai… o forse no. 2024 ti aspetto con la voglia di fare tante cose belle.”













