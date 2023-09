Sophie Codegoni: “La prima notte con Basciano? Una cosa imbarazzatissima”/ “C’era feeling…”

Sophie Codegoni e la prima notte con Alessandro Basciano

Sophie Codegoni è tornata a condurre Casa Chi, il format social del settimanale Chi che ha avuto come ospite della prima puntata Stefania Orlando la quale ha parlato anche dei concorrenti del Grande Fratello 2023. Sophie, nel corso dell’intervista, ha anche parlato della propria esperienza nella casa del Grande Fratello Vip dove ha conosciuto il compagno Alessandro Basciano con il quale ha formato una famiglia con la nascita della piccola Celine. Insieme da quasi due anni, Alessandro e Sophie hanno cominciato a vivere la relazione sotto l’occhio vigile delle telecamere dove, però, non è accaduto nulla di particolarmente intimo.

“Noi personalmente tra spetteguless notturni e primi bacini nascosti, io non mi sono data completamente alla pazza gioia, ve lo posso assicurare. Mi vergognavo”, le parole di Sophie.

La prima notte senza telecamere tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni, sempre a Casa Chi, ha anche svelato un retroscena sulla prima notte trascorsa con Alessandro Basciano senza telecamere. I due, dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip in due momenti diversi, si sono ritrovati in albergo e, a distanza di tempo, Sophie la ricorda così:

“La prima notte da liberi in albergo? E’ una cosa imbarazzatissima perché tu sei già fidanzata con questa persona e la conosci in tutto e per tutto. Idealizzi cose e poi hai paura che non vada bene… Se è stata una delusione? Abbiamo avuto un bel feeling anche se paragonata ad oggi… al momento avevo detto ‘buono’, però dipende, capito? L’ansia da prestazione fa brutti scherzi, soprattutto dopo il GF”, ha concluso.

