Sophie Codegoni lancia le valigie di Basciano fuori la stanza/ “Sparisci…”

Sophie Codegoni ha un duro scontro con Alessandro Basciano. L’ex tentatore ha trattato male Sophie dopo aver notato che lei si era messa a parlare con Delia Duran, rea di averlo mandato in nomination. Sophie Codegoni ha poi raccontato a Manila Nazzaro: “Arriva in camera e mi dice “Sei una buffona“, gli ho detto “Ma perché?“. “Perché parli con Delia dopo che mi ha nominato. Prendi una posizione va, che vai da me, poi vai da Delia, poi vai da Sole. Mi ha detto ‘ma che cazz* vuoi sfig*ta vai fuori dai coglion*’. Ti giuro su mia madre. E gli ho detto nessuno sta parlando con te, impara il rispetto… ciao”. Manila Nazzaro è rimasta incredula. Sophie Codegoni le ha poi spiegato che Alessandro deciderebbe con chi deve o meno parlare: “Lui mi ha messo il muso perché io ho parlato con Delia dopo che lei l’ha nominato. Poi me l’ha proprio detto. Era arrabbiatissimo e mi ha spiegato che il motivo era la mia vicinanza a Delia. Secondo lui io non dovrei stare con lei perché l’ha nominato. Ci rendiamo conto di questo ragionamento folle? Era serissimo, ha giurato su suo figlio che non vuole più avere a che fare con me. Domani lui sarà il primo che si pentirà perché ha giurato e non si può tornare indietro ad un giuramento così”.

Nel corso della serata però le cose non sono migliorate tanto che dopo che Alessandro aveva ripreso la discussione, Sophie è sbottata arrivando a lanciargli le valigie fuori dalla porta: “Guarda, sparisci proprio, non è serata. Ridimensionati, stai facendo una bruttissima figura. Ti sbatto le valigie fuori dalla porta basta. Mi sono rotta hai esagerato”. Il comportamento di Sophie Codegoni ha ricevuto diverse reazioni positive sui social. La Codegoni tra l’altro ha anche aggiunto che Basciano starebbe facendo una brutta figura nei confronti del figlio: “Lui mi ripete ogni volta che il figlio ci guarda e mi devo comportare bene, io gli ho detto che se il figlio lo segue deve smetterla lui di offendermi, sta facendo una brutta figura”.

Sophie Codegoni ha parlato con Soleil Sorge della sua frequentazione con Alessandro Basciano. La Codegoni le ha espresso le sue perplessità e dice che, viste le circostanze, vorrebbe passare del tempo con tutti i suoi compagni d’avventura e non solo con Alessandro ma spiega che quest’ultimo, invece, pretende che lei gli dia più attenzioni: “Io gli ho spiegato che non posso trascorrere le mie giornate a parlare unicamente con lui con il rischio che si senta in secondo piano”. Soleil Sorge le risponde: “Lui è permaloso, su queste cose è un po’ fragile”. Sophie spiega a Soleil che Alessandro le evidenzierebbe sempre le cose che non vanno e questo non le consentirebbe di lasciarsi andare. La ragazza di sente giudicata e dice: “Potrò avere il mio modo di vivere una storia?”.

Soleil pensa che sia lei che Alessandro abbiano un po’ di paura dovuta alle storie precedenti ed è per questo che spesso finiscono per discutere anche su questioni inutili, ingigantendole: “Entrambi avete avuto delle scottature e per questo siete condizionati. Lui si sente messo in disparte”. La storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è sempre stata caratterizzata da alti e bassi. Chissà che questa volta la rottura tra i due possa essere definitiva. Come andrà a finire tra Alessandro e Sophie? I due riusciamo a vivere serenamente la loro storia d’amore o si sono detti addio definitivamente?



