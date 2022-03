Sophie Codegoni non segue Jessica Selassiè sui social/ Lite dopo il GF Vip?

Cosa è accaduto tra Jessica Selassiè e Sophie Codegoni è dopo il Grande Fratello Vip? È la domanda che alcuni telespettatori si stanno ponendo dopo aver notato alcuni strani movimenti sui social. A due giorni dalla fine del reality e della vittoria della Selassiè, in molti si aspettavano che le due ragazze si mostrassero insieme sui social in qualche foto o video ma così non è stato. C’è però di più: se si va a spulciare sui social di Sophie, si nota che su Instagram non segue Jessica. Un particolare strano visto che le due hanno condiviso nella casa mesi di forte amicizia, seppur intervallata da qualche scontro. Qualche alto e basso è stato infatti causato dall’ingresso di Alessandro Basciano, a cui Jessica sembrava interessata nonostante stesse sviluppando una storia con la Codegoni.

Jessica Selassiè, stoccata a Sophie e Basciano "Coppia non solida"/ "Colpa di..."

Jessica Selassiè e Sophie Codegoni hanno litigato dopo il Grande Fratello Vip?

Quando però questo momento è stato superato, Jessica e Sophie hanno riallacciato un bellissimo rapporto, tant’è che in più occasioni le due si sono salvate a vicenda da televoti flash. Cos’è dunque accaduto adesso? Perché non ci sono cenni dalle due ora che hanno lasciato la Casa del Grande Fratello Vip? Ad indispettire la Codegoni, d’altronde, potrebbe essere stata una dichiarazione fatta da Jessica al settimanale Chi quando, parlando di coppie che per lei non dureranno, la Selassiè ha citato proprio Sophie e Basciano. Che la Codegoni l’abbia presa molto male?

