Sophie Codegoni “non sta bene, non mangia”/ Fan preoccupati “dorme tutto il giorno”

I fan di Sophie Codegoni negli ultimi tempi hanno manifestato una certa preoccupazione per via delle condizioni di salute della giovane. In particolare, in tanti spettatori avrebbero lamentato come l’ex tronista di Uomini e Donne mangi molto poco nella Casa del Grande Fratello Vip. Stando al sito GossipeTv, la gieffina avrebbe svelato a favor di telecamere la sua particolare dieta che prevedrebbe anche digiuno, un solo pasto al dì e niente carboidrati. Un piano alimentare che aveva fatto storcere il naso a molti suoi sostenitori (e non solo).

Giorgia, sorella Alessandro Basciano ammette/ "Jessica a parte non credo che Sophie sia la persona adatta"

Di recente, complice anche il “fioretto” fatto con Alessandro Basciano per poter tornare a dormire insieme dopo che quest’ultimo ha infranto il giuramento fatto sul figlio, Sophie aveva rinunciato al cibo spazzatura per una settimana. Tuttavia, i suoi fan si sarebbe invece convinti del fatto che la Codegoni starebbe rinunciando anche al cibo sano per via delle sue insicurezze. E sono molteplici i commenti di chi si è detto preoccupato dello stato di salute della giovane coinquilina. C’è persino chi ha pensato di inviare un messaggio alla madre di Sophie per informarla dei timori legati al cibo.

SOPHIE CODEGONI E ALESSANDRO BASCIANO/ Dichiarazione d'amore in diretta: "Amo tutto"

Sophie Codegoni, “problemi legati al cibo”? La preoccupazione dei fan

Da qualche giorno ormai sui social si rincorrono le voci preoccupate da parte dei fan di Sophie Codegoni. Un utente recentemente ha scritto: “Sophie non sta bene. Non mangia e dorme quasi tutto il giorno”. Per questo in tanti hanno auspicato in un intervento da parte del Grande Fratello Vip affinché possa controllare il piano alimentare della Vippona. Un utente avrebbe addirittura fatto notare come in una occasione, per via della mancanza di forze Sophie sia persino “collassata” sul divano della Casa.

Il web, dunque, parla con sempre più insistenza di presunti “problemi legati al cibo” da parte di Sophie Codegoni e che in questi ultimi giorni sarebbero riemersi con una certa insistenza. Secondo altri, Soleil Sorge avrebbe capito il presunto malessere di Sophie e questo giustificherebbe anche la sua recente vicinanza alla coinquilina. Proprio l’influencer, in passato, insieme a Manila Nazzaro aveva già commentato con preoccupazione il modo di alimentari di Sophie. Quella da parte dei fan è solo un’impressione o ci sarebbe realmente un malessere di fondo finora tenuto nascosto dalla gieffina?

Mamma Sophie sfotte Alessandro Basciano "dorme col peluche!"/ "Vi prego mandategli un prete!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA