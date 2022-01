Sophie accusa Alessandro Basciano “Fissavi il c*lo a Delia!”/ “Ti mordevi le labbra…”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati protagonisti di una nuova lite al Grande Fratello Vip, ma questa volta le loro dinamiche di coppia non c’entrano, o meglio, non c’entrano del tutto. A finire nel mirino della bionda influencer è stato un atteggiamento da parte del tentatore di “Temptation Island” che a lei proprio non è andato giù. La giovane non ha esitato a esternare a microfoni aperti il suo stato d’animo, mostrandosi visibilmente contrariata per via di uno sguardo di troppo rivolto da Alessandro a Delia.

Come vi abbiamo ampiamente raccontato, nelle scorse ore la 33enne venezuelana è tornata single e si è scatenata in piscina, gridando a tutti di essere tornata single e di essere “liberissima“. Gli occhi di Basciano si sarebbero posati sul lato b della modella e Sophie avrebbe assistito all’occhiata maliziosa del giovane, non riuscendo di conseguenza a rimanere impassibile di fronte alle curve della ragazza.

SOPHIE CODEGONI SI SCAGLIA CONTRO ALESSANDRO BASCIANO: “TU NON CONTROLLI QUELLO CHE FAI”

Sophie Codegoni ha scelto quindi di affrontare di petto la situazione, rivolgendosi direttamente ad Alessandro Basciano. Le sue affermazioni sono state riportate sulle colonne di Biccy.it: “Tu non controlli quello che fai, ti mordi le labbra e fissi Delia! Non sono una gelosa né una che fa queste scene, ma se mi giro e vedo che fissi il c*lo a Delia, dai…”.

Dal canto suo, Basciano si è dimostrato spazientito e ha, per l’ennesima volta, minacciato di lasciare Sophie Codegoni e di ritirarsi dal Grande Fratello Vip: “Mi sono permesso di girarmi un attimo e ti ho visto così… Se pensi una cosa del genere di me, io da questo momento non voglio avere a che fare più niente con te”. L’ha addirittura giurato, salvo poi ricordare che già una volta si era sbilanciato in un giuramento che poi gli è costato caro e l’ha costretto a modificare la sua quotidianità…

