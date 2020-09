Sophie Codegoni, quanti anni ha?/ “Tronista più giovane di Uomini e donne” ma forse..

Sophie Codegoni, quanti anni ha? A quanto pare in attesa del debutto di Uomini e donne lunedì pomeriggio, il tema della giornata sembra essere l’età della neo tronista annunciata Sophie Codegoni. Proprio la biondina nei giorni scorsi è finita agli onori della cronaca non tanto per quello che è successo in tv ma per quello che è la sua vita reale che la colloca negli “uffici” di Chiara Ferragni come sua modella. Fin qui niente di male se non fosse che Maria de Filippi, almeno secondo i rumors e le talpe presenti in studio, l’ha annunciata come la tronista più giovane mai seduta in studio e, quindi, appena 18enne. Ma è davvero così? Fino a questo momento lo scettro di tronista più giovane era toccato a Ludovica Valli, sorella della più famosa Beatrice, ma Sophie potrebbe portarglielo via.

SOPHIE CODEGONI, QUANTI ANNI HA?

Mai come in questo caso il condizionale è d’obbligo soprattutto perché il portale portale Very Inutil People si è preso la briga di spulciare i profili social di Sophie Codegoni, soprattutto Facebook, per scoprire che in una delle sezioni di domande e risposte con i suoi “seguaci” aveva rivelato di avere già 18 anni ormai due anni fa e questo significa che la bella modella ha già 19 anni suonati se non addirittura 20. Questo naturalmente non le impedirà di essere una tronista ma sicuramente non di portare a casa il record di quella più giovane che, eventualmente, rimarrà saldo nelle mani della Valli. Arriverà un chiarimento su questo nelle prossime puntate di Uomini e donne?



© RIPRODUZIONE RISERVATA