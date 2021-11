Sophie Codegoni smaschera Gianmaria Antinolfi/ “Vuole fare la vittima ma…”

Sophie Codegoni commenta il vittimismo di Gianmaria Antinolfi. Sophie ha confessato ad Alex Belli di non riuscire ad instaurare un rapporto di amicizia con Antinolfi, reo di confondere la gentilezza per un interessamento che non c’è. La ragazza racconta di aver notato, dopo avergli messo lo smalto per gioco, che Gianmaria sta tentando nuovamente di avvicinarsi a lei, fraintendendo un gesto fatto per quieto vivere per qualcosa di più. Sophie spiega: “Sono consapevole del fatto che non è stato capito il motivo delle mie reazioni”. Sophie pensa di doversi chiarire meglio riguardo al comportamento adottato nei confronti di Gianmaria e del suo allontanamento.

Gianmaria Antinolfi e Sophie: scatta il bacio al GF VIP/ Lei punge:"Con un bacio parte in quinta..."

La modella crede che la loro differenza caratteriale faccia apparire lei in modo negativo mentre Gianmaria, con il suo atteggiamento remissivo, riesce ad apparire come la vittima della situazione pur non essendolo realmente. La Codegoni rivela: “La posizione vittimistica piace sempre, c’è qualcosa di meglio di un carattere fragile? Quella è la carta vincente, ma può essere vincente se è vera. Se tu vuoi fare a tutti i costi la vittima io lo vedo nelle piccole cose che non lo sei e quindi mi arrabbio”. Sophie ha accusato Gianmaria di fingere una persona che in realtà non è cercando di apparire più fragile di quanto non sia in realtà.

Sophie Codegoni: "Alex Belli sarà squalificato dal GF Vip"/ "Violato il regolamento!"

Sophie Codegoni è fiduciosa sul rapporto con Gianmaria Antinolfi: “Ci sono momenti in cui…”

Sophie Codegoni ha ammesso di aver notato un miglioramento nel rapporto con Gianmaria Antinolfi. Parlando con Manila Nazzaro, la Codegoni ha spiegato che secondo lei le cose starebbero prendendo una piega diversa. Concordando con la Nazzaro, Sophie ha ammesso: “Ci sono momenti dove non lo sopporto e momenti in cui è tranquillo però rispetto a prima è migliorato, molto meno teso. Rispetto a prima, meglio ”. Le incomprensioni tra i due sono ormai all’ordine del giorno ed è difficile pensare che tra loro possa nascere un’amicizia. Tra l’altro oggi tra loro è scattato un bacio per gioco. Gianmaria Antinolfi si è avvicinata all’ex tronista che però non è affatto apparsa entusiasta. Sophie ha infatti poi ammesso che se avesse potuto scegliere non lo avrebbe mai baciato nemmeno per gioco: “So benissimo che con un bacio lui riparte in quinta. Quindi per non farlo ripartire in quinta alla domanda “cosa hai provato?” ti dico niente. Non mi sono divertita perché poi so che parte facendosi i castelli in aria”.

LEGGI ANCHE:

Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni "Aiuto! Salvatemi"/ La reazione all'aereo dei fan per l'ex coppia del GF

© RIPRODUZIONE RISERVATA