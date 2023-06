Sophie Codegoni “sogno di arrivare ad una conduzione”/ Alessandro Basciano “all’estero suono come dj”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: progetti futuri tra musica e tv

Dopo il Grande Fratello Vip Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno decisamente bruciato le tappe e, ora, si coccolano la loro prima figlia, Celine Blue. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la coppia ha raccontato la loro vita da neo-genitori e le difficoltà incontrate, ma hanno anche parlato dei rispettivi progetti futuri. La strada per Basciano è ormai segnata, ed è quella della musica: “Per me a livello musicale c’è stata una crescita fortissima“.

E ha aggiunto: “Oggi, nel giro di un anno, mi trovo già all’estero a suonare come deejay, ora ho già in programma 40-45 date, sono in contatto con delle case discografiche che hanno deciso di sposare questo mio progetto, perché voglio dedicarmi alla produzione, che mi permetterà di fare il massimo in questo campo, senza dimenticare le mie altre attività imprenditoriali“. Sophie Codegoni, invece, sogna un futuro come conduttrice, già ben avviato essendo al timone del programma social Casa Chi: “Anche io sono in una fase di costruzione, il mio sogno è arrivare a un’ipotetica conduzione, la strada è lunga, lo so, ma non poteva cominciare meglio, con Casa Chi“.

Alessandro Basciano e la suocera Valeria: “Ci amiamo e ci scontriamo“

Nel corso dell’intervista Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno parlato del loro amore e della piccola Celine Blue, ma anche di un’altra presenza fondamentale nella vita della ragazza: mamma Valeria. Nell’intervista, in particolare, è stato chiesto al dj quali rapporti abbia con la suocera, e la risposta è sorprendente: “La suocera è la mia croce e delizia, ci amiamo e ci scontriamo. A volte chiedo delle cose a Sophie e mi risponde lei…“.

Il rapporto tra mamma e figlia è di grande complicità, spiega Basciano: “Del resto, è molto protettiva nei confronti di Sophie, è anche la sua migliore amica, stanno tre ore al telefono, ci sta. L’importante anche lì è trovare il proprio equilibrio, sennò a fine giornata mi chiedo con chi sono stato, se con Sophie o con Valeria“.

