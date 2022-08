Sophie Codegoni sparita dai social prima di Avanti un altro/ É crisi con Basciano?

Grande Fratello vip 6, Sophie Codegoni lontana dai social prima del ruolo ad Avanti un altro: le congetture web sui motivi

Può dirsi una dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello vip 6, conclusosi con la vittoria finale di Jessica Selassié e che l’ha vista capitolare con il coinquilino nella Casa, che é ora il suo fidanzato ufficiale, Alessandro Basciano, e desta preoccupazione generale la sua lontananza dai social registratasi in questi giorni: si tratta di Sophie Codegoni. L’ex gieffina vip a breve coprirà il ruolo di neo Bonas per Avanti un altro, game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, e intanto fa preoccupare i fan per la sua inattività riscontratasi online negli ultimi giorni. In concomitanza con la sua lontananza dai social media, intanto, é divenuta sempre più incessante la voce secondo cui tra lei e Alessandro Basciano si sarebbe innescata una crisi d’amore. In particolare é stata la lontananza di Sophie Codegoni da Instagram a scatenare quest’ultima tra le congetture più disparate tra gli internauti sul conto di Sophie Codegoni, che concernono persino lo stato di salute dell’ex tronista di Uomini e donne.

Sophie Codegoni rassicura i fan

Ma é la diretta interessata a replicare alla curiosità del popolo del web, proprio con un

intervento social registrato su Instagram.

“Ragazze mie non sono sparita. Mi sto godendo questi giorni con la mia famiglia e stiamo disperatamente cercando casa in quel di Roma”, esordisce tra le stories rivelatrici Sophie Codegoni, spifferando così che intende trovare l’appartamento ideale nella Capitale. Che l’ex tronista voglia coronare il sogno d’amore andando a convivere con Alessandro Basciano? Chissà.

Nel frattempo, la ricerca della casa capitolina per lei é diventata l'”Impresa dell’anno”. Tradotto, quindi, Sophie Codegoni non ha a quanto pare molto tempo da dedicare alla sua attività di influencer via social. I fan della coppia nata al Grande Fratello vip 6 non avrebbero nulla da temere, dunque, rispetto al prosieguo della lovestory di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, almeno finché non saranno i diretti interessati a dichiarare chiusa la loro storia.

