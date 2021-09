Sophie Codegoni tra Manuel e Lulù?/ Clarissa: “Vuole solo farvi litigare”

Ieri Lulù Selassié ha avuto un momento di forte fragilità nella casa del Grande Fratello Vip. Il motivo è chiaro: la principessa è convinta che Sophie Codegoni abbia una “cotta” per Manuel Bortuzzo. Inoltre negli ultimi tempi il nuotatore ha preso leggermente le distanze da Lulù spiegandole di volere i suoi spazi e di voler portare avanti anche altri rapporti nella casa. Lulù non l’ha presa bene, lasciandosi andare a qualche dimostrazione di fastidio e gelosia. “Anche se lei ha un interesse per Manuel, sappi che tutto quello che fa ha lo scopo di farvi litigare. Questo è l’intento di ogni donna, lo sappiamo com’è: mettiamo la pulce nell’orecchio”, le ha detto la sorella Clarissa, alla presenza di Manuel. Il ragazzo, invece, ha risposto di non aver notato da parte di Sophie gli atteggiamenti di cui parlano le due sorelle.

Lulù Selassié gelosa di Sophie Codegoni

Allora le due sorelle Selassié hanno elencato una serie di attenzioni che Sophie Codegoni avrebbe avuto nei confronti del ragazzo: “Le persone devono stare al loro posto”. Secondo Manuel non c’è malizia da parte di Sophie: “Tu sei troppo gentile, un altro uomo non darebbe tutte queste attenzioni. Devi capirlo, sei troppo ingenuo”, lo ha rimproverato Lucrezia. Infine la principessa ha ammesso: “Ho bisogno di attenzioni e sicurezze, e poi le voglio solo per me. Non voglio che ci siano anche per altre persone”. Il nuotatore però non sembra condividere pienamente il discorso della ragazza. Nella scorsa puntata Sophie Codegoni aveva chiarito di vedere Manuel Bortuzzo solo come un amico: “In una situazione del genere tutto è enfatizzato, non vorrei che lui si sentisse soffocato, fossi stata in lui sarei fuggita”. Ma Lulù è certa che l’ex tronista nasconda un interesse maggiore per Bortuzzo.

