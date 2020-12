Sophie Codegoni verso la scelta a Uomini e Donne/ Matteo l’avvisa: “Ho bisogno…”

Sophie Codegoni si sta avvicinando alla scelta. La giovane tronista di Uomini e Donne sta continuando a conoscere Matteo, Giorgio e Antonio. Tra i tre, la Codegoni è molto presa da Matteo con cui ha ritrovato la complicità dopo aver discusso pesantemente in studio. Matteo, infatti, nell’ultima puntata trasmessa ha ammesso di non essere ancora pronto per dirle sì. Tuttavia, nel corso dell’ultima registrazione, Sophie ha perdonato Matteo il quale, ai microfoni di Witty Tv, ha confessato cosa cerca da una storia d’amore. “Io dell’amore ne ho bisogno. Per me l’amore è sempre, lo dimostro con i fatti e se sono innamorato posso darti tutto senza pretendere nulla in cambio. L’amore è anche rinunciare a qualcosa. Sono molto sensibile e ci rimango male per tutto […] Essere qua per me è un po’ un traguardo perché mi espongo davanti a tutti e faccio una fatica incredibile”, ha spiegato Matteo che spera di non ricevere delusioni da Sophie.

SOPHIE CODEGONI VERSO LA SCELTA: GIORGIO E ANTONIO SENZA POSSIBILITA’

Il pubblico di Uomini e Donne è sicuro che la scelta di Sophie Codegoni ricadrà su Matteo. Giorgio e Antonio, dunque, sono senza speranza? Antonio che ha dichiarato di essersi innamorato della tronista, a WittyTv, ha aperto il proprio cuore svelando di aver ricevuto una grande delusione nella vita e di non volerne ricevere un’altra. “La delusione peggiore della mia vita è stata quando si sono separati i miei, avevo 15 anni. Mi sono tirato fuori dalla situazione e ho visto tutto con distacco. Ho un rapporto strano con la mia famiglia, mio padre è irlandese e molti miei parenti stanno in Irlanda. C’è quel rapporto che ci sentiamo e ci chiediamo come stiamo. Io sono molto sentimentale, mi fa piangere tutto”. E Giorgio, invece, cosa pensa? “Quello che Sophie non ha capito di me non l’ha capito perché non ha avuto modo di conoscersi fino in fondo. Il mio obiettivo è farmi conoscere, lei non ha scoperto la parte che manca”, ha ammesso Giorgio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA