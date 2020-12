Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 24 dicembre: Davide sceglie appena dopo Natale?

Uomini e Donne, anticipazioni e news 24 dicembre

Se Uomini e Donne è ufficialmente in pausa natalizia, le notizie che riguardano i suoi protagonisti non vanno in vacanza. In attesa dell’arrivo delle nuove puntate di gennaio, le registrazioni vanno avanti. In particolare sembra ormai essere alle porte la scelta di Davide Donadei. Nel corso dell’ultima registrazione è infatti accaduto qualcosa di molto importante: il tronista, pur avendo la possibilità di fare due esterne, ha deciso di farne soltanto una con Chiara. La loro è stata un’esterna molto bella e così toccante da far piangere anche Gianni Sperti in studio. Un passo dunque molto importante verso Chiara, arrivato quando ormai tutti erano certi che la sua scelta sarebbe invece stata Beatrice. Dopo questa registrazione sono però arrivate nuove indiscrezioni che riguardano la scelta di Davide che sarebbe ormai alle porte.

Le parole di Davide Donadei su Beatrice e Chiara

Stando a quanto riporta il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, pare che Davide Donadei farà la sua scelta dopo Natale e, nel particolare, questo fine settimana. Dunque la data potrebbe essere quella del 27 dicembre, ma è chiaro che al momento di tratta soltanto di un’indiscrezione. Intanto proprio Davide, alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, ha parlato di queste vacanze natalizie e delle sue corteggiatrici, dichiarando che: “L’idea di averle lontane in queste feste è stato motivo di tante riflessioni. Mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto passare questi momenti anche con loro, in virtù del legame che è creato da di noi. Chiara e Beatrice sono due persone che reputo incredibilmente importanti nel mio percorso.”



