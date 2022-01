Sophie Codegoni vs Alessandro Basciano “Io buffona?”/ Lite Gf Vip “Non ti rincorro”

Nuova lite tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip 2021. Lo scontro comincia quando l’ex tentatore di Temptation Island sfoga tutto il suo stupore per la nomination di Delia Duran, visto che a detta sua il motivo spiegato non era né valido né reale. Il ragazzo, quindi, rinfaccia a Sophie di non essere stata in grado di esprimergli e dimostrargli supporto. La modella, convinta che le pretese sia totalmente fuori luogo, si rifugia da Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, che ascoltano il suo sfogo. Ad esempio, racconta che Alessandro le ha detto: «Sei una buffona».

Ma aggiunge che parlerà con le persone che la nomineranno. «Diamo valore alle nomination, non devo parlare con le persone perché ti nominano?», prosegue Sophie nel suo sfogo. E visto che lui avrebbe minacciato di non dormire più con lei, la modella rivela di non aver raccolto la minaccia, ma anzi di aver rilanciato: «Nessuno ti tiene qui, ciao». Miriana a questo punto riconosce che Alessandro «ha un caratterino…».

Sophie Codegoni e la “proposta” ad Alessandro Basciano…

A questo punto, Sophie Codegoni spiega di essere arrivata anche a fare una proposta ad Alessandro Basciano, cioè di andare via dal Grande Fratello Vip 2021 per viversi la loro storia fuori, se evidentemente la permanenza in Casa diventa un problema. «Se il problema per te è stare qui dentro, andiamocene». La frustrazione dell’ex tronista di Uomini e Donne è dettata dal fatto che vuole essere indipendente e libera di relazionarsi con chi vuole. «Neanche mia madre mi dice con chi devo o non devo parlare. Un po’ meno, perchè io non rincorro nessuno. Va bene tutto ma la pazienza ha un limite».

Quel che Sophie Codegoni vorrebbe è che Alessandro riesca a vivere diversamente la loro relazione. «Come pensi che diventi il mio punto di riferimento se tu mi giudichi». La crisi non sembra rientrata, visto che nelle ultime ore Alessandro ha detto: «Io un rapporto così non lo voglio, non è cattiveria». Nel frattempo però incombe un aereo sulla casa con uno striscione dei fan proprio per loro…



