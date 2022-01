Alessandro Basciano si vendica di Alex Belli/ “Ma quali baci e coccole, sono stati preliminari artistici”

Alessandro Basciano ha espresso un suo parere in merito alla complicità tra Alex Belli e Soleil Sorge. Dall’ingresso di Delia Duran, i vipponi si sono divisi su questa storia. Molti dei gieffini hanno sollevato dei dubbi anche in merito al matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran. Nella Casa c’è infatti chi pensa sia stata una messa in scena orchestrata dai due per far parlare di loro, ma c’è anche chi si è schierato dalla parte di Alex Belli e viceversa. A tenere banco è ancora il racconto di quella famosa notte in cui l’attore e l’influencer erano sotto le coperte. Manila Nazzaro non è voluta scendere in dettagli ma ha rivelato: “Ragazzi lei è un’attrice e a me ha detto che è entrata anche per avete un’opportunità lavorativa. Come ha sfruttato la cosa Alex adesso vuole farlo lei ed è anche giusto. […] Poi io so quello che è successo tra Ale e Sole. Certo che so tutto, no, non me l’ha detto Sole, ma Delia. Mi ha raccontato lei le cose, ma lo sanno quasi tutti. A me l’ha detto nell’orecchio. Non posso dirlo qui davanti, però non lo so soltanto io. In ogni caso a parte quello che hanno fatto di notte secondo me Alex non ama né Soleil, né Delia, lui adora questo momento di esposizione mediatica grande. Guardate che di questa cosa ne parleranno ovunque”. E’ intervenuto poi Barù chiedendo a Manila se tra Soleil e Belli ci fossero state solo coccole o baci. Manila è rimasta in silenzio e a rispondere ci ha pensato Alessandro Basciano: “Ma quali baci e coccole, sono stati preliminari artistici. Sole lo nega però, dice che è innamorata di uno fuori”.

Alessandro Basciano ha subito scombussolato gli equilibri all’interno della casa, complice sicuramente il suo bell aspetto che ha colpito fin da subito alcune donne all’interno della casa. Tra Jessica Selassiè e Sophie Codegoni alla fine è stata quest’ultima a spuntarla, e negli ultimi giorni i due hanno stabilito un rapporto piuttosto forte. Nonostante ciò non sono mancati gli alti e bassi all’interno della coppia, in alcuni casi proprio a causa della presenza di Jessica considerata quasi una minaccia per la coppia. Durante la puntata di lunedì 17 gennaio, Alessandro Basciano è stato interrogato da Alfonso Signorini sullo stato della su relazione con Sophie, confermando i dissapori ma affermando di ritrovarsi sulla strada giusta per trovare stabilità. Basciano ha invece vissuto da spettatore il duro confronto avvenuto tra la madre della Codegoni e Jessica Selassiè.

A gran sorpresa Alessandro Basciano è stato scelto tra i preferiti della puntata, potendo così usufruire non solo dell’immunità ma anche della possibilità di dare la propria nomination in maniera segreta. Per l’occasione ha scelto di fare il nome della coppia Urtis-Marini. In particolare ha motivato la scelta affermando di voler ricambiare alla nomination subita proprio per il volere della showgirl. Dopo la diretta Basciano ha avuto modo di confrontarsi con Jessica su quanto accaduto durante la puntata; il ragazzo infatti ha voluto consolare la ragazza dopo l’ennesima discussione con la Codegoni proprio in riferimento ai commenti della madre. L’ex tentatore ha cercato di farle capire di non dover dare peso alle parole sicuramente forti e altrettanto lontane dalla realtà. Sui social gli apprezzamenti per il ragazzo si sprecano, sia per la sua bellezza che per il suo ruolo incisivo all’interno del programma. Nella prossima puntata assisteremo sicuramente a nuovi risvolti riguardanti il suo rapporto con Sophie e il ruolo subordinato di Jessica Selassiè.

