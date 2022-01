Sophie Codegoni vs Jessica Selassié/ “Prima Alessandro poi Barù… questa è ingordigia”

La situazione tra Jessica Selassiè e Sophie Codegoni dopo il litigio avvenuto in diretta al Grande Fratello Vip 2021 a causa di alcune dichiarazioni della mamma di Sophie, Valeria Pasciuti, non sembra migliorare, ma anzi, peggiora e Sophie invece di chiarire con la principessa ha preferito sfogarsi con Federica Calemme durante la festa di compleanno organizzata per Katia Ricciarelli.

Federica Calemme ha cercato di difendere la principessa facendo notare a Sophie come la ragazza non abbia mai parlato alle sue spalle: “Jessica non ha mai detto nulla alle tue spalle. Mettiti nei panni di una persona che entra il ragazzo che le piace, c’è stata tutta la tarantella iniziale” Federica ha cercato di far capire a Sophie come la situazione debba essere risolta in prima persona dalle due concorrenti: “Dovreste parlarne, siete amiche ed avete passato quattro mesi insieme. Jessica non fa le cose con cattiveria e malizia, si diverte”.

Sophie Codegoni contro Jessica Selassiè

Sophie Codegoni però è ferma nella sua posizione e ha detto a Federica: “L’amicizia si dimostra e io glie l’ho dimostrata spesso” e commenta “Le piace lui, le piace Barù e aspetta che le piace un altro, capisci che è ingordigia questa, non è colpo di fulmine o è innamorata di Alessandro”.

Federica Calemme ha cercato di calmare la tensione presente tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié suggerendo alla concorrente: “Io penso che voi dovete parlare da amiche, si fanno dei passi indietro” mettendo in risalto come sulla “troppia” tra Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Jessica Selassié abbiano scherzato tutti, concludendo con: “Ci siamo fatti delle risate, basta si va avanti. Siete amiche e due persone intelligentissime, mettete da parte queste cose e si va avanti”.

