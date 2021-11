Sophie Codegoni vs Soleil Sorge/ “Non ti permetto di dirmi che io sono qui grazie a Gianmaria”

Sophie Codegoni vs Soleil Sorge: torna a tendersi il rapporto tra le due concorrenti del Grande Fratello Viop

Durante la scorsa notte Sophie Codegoni si è sfogata con Clarissa e Lulù Selassie e Gianmaria Antinolfi a letto e ha espresso i suoi sentimenti dopo che ha visto come alcune donne della casa le si sono poste contro. La ragazza ha ammesso di avere l’impressione di sentirsi al Grande Fratello Vip 2021 come sul ring “Mi sento su un ring, siete contro di me? Benissimo”. Alla ragazza non sono andate giù le parole di Soleil Sorge e ha commentato: “Nel momento in cui mi è stato detto: Tu sei qui grazie alla tua relazione con Gianmaria, dobbiamo analizzare le cose, questa cosa è durata 7 giorni se non 8 e poi, io non mi permetto mai di dire su quello che tu fai qua perché porti quello che hai voglia di portare e di condividere”. La ragazza messo in luce come all’interno della casa alcuni concorrenti si avvicinino ad altri solo quando capiscono il gradimento da parte del pubblico.

Riferendosi, chiaramente alle critiche ricevute da Soleil Sorge, la Sophie Codegoni ha commentato: “Di te si parla solo in Ginamaria, Soleil, Sophie o in Alex, Soleil, Delia. Di me no. Magari si parla meno, ma io ho portato davvero me stessa, ho raccontato le mie brutte esperienze. […] Non ti permetto di dirmi che io sono qui grazie a lui”.

Sophie Codegoni il punto su rapporto con Gianmaria Antinolfi

Sophie Codegoni, in nomination, ha anche ammesso di essere molto dispiaciuta perché convinta di aver trovato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 quasi una famiglia poi tutto questo è stato annullato: “Mi è proprio dispiaciuto perché veramente io mi ero legata proprio a tutti e mi sentivo talmente bene qui dentro, mi sentivo a casa. Non avevo neanche il tempo di sentire la mancanza di casa mia perché sentivo di avere amici veri qui dentro, anche se li conoscevo da due mesi”.

Anche Gianmaria Antinolfi presente alle confessioni della ragazza ha cercato di darle sostegno dicendole: “Purtroppo mi sono reso conto che puoi avere un rapporto eccezionale ed essere in armonia con qualcuno e non con tutti, è impossibile. Ognuno di noi qui dentro ha un obiettivo diverso, è difficile far collimare il tuo obiettivo con quello degli altri, lo puoi fare con due o tre persone, ma non con tutti”.

