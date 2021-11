Grande Fratello Vip 2021/ Sophie Codegoni in crisi, colpa di Manila e Jessica

Grande Fratello Vip 2021: Sophie Codegoni attaccata per le pulizie

Sophie Codegoni in casa durante quelli che potrebbero essere gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2021 sta attraversando un periodo complicato. La giornata di ieri, in particolare, è stata molto difficile. Di turno in cucina, avrebbe dovuto lavare i piatti a pranzo insieme a Jessica Selassiè. Prima di farlo, tuttavia, si è concessa una sigaretta e una chiacchierata con Alex Belli che si è prolungata. Katia Ricciarelli, vedendo Jessica da sola in cucina, ha preso il posto di Sophie facendo poi notare l’errore a Sophie.

Quest’ultima ha spiegato che li avrebbe fatti dopo il dialogo con Alex Belli non avendo alcuna fretta. La risposta dell’ex tronista non è piaciuta a Katia Ricciarelli che ha poi raccontato il tutto a Manila Nazzaro. In cucina, l’ex Miss Italia prima e Jessica dopo hanno rimproverato Sophie Codegoni dando il via ad una discussione in seguito alla quale l’ex tronista è crollata tuffandosi sotto le coperte da sola.

Sophie Codegoni piange al Grande Fratello Vip 2021

Il rimprovero di Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Jessica Selassiè ha turbato Sophie Codeogni. “L’ho sempre fatto, stiamo finendo un discorso. Non vivo questa esperienza pensando tutto il giorno di dover lavare i piatti” ha detto. “Non fate finta di non vedere per prendervela con chi vi fa più comodo”, ha aggiunto.

Sophie ha poi lasciato la cucina e si è chiusa in camera mettendosi a letto sotto le coperte. Ad andare da lei, per consolarla, prima di andare a cena, sono state Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè. Con quest’ultima, Sophie si è lasciata andare. Tra le due ragazze c’è stato un abbraccio forte e sentito che si è concluso con un “ti voglio bene”.

