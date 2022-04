Sophie e Basciano, Corona commenta al veleno/ “Questi parassiti di visibilità… “

Grande fratello vip 6, Fabrizio Corona torna ad pronunciarsi su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Dopo essersi espresso in modo critico sulla neo coppia formatasi al Grande fratello vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Fabrizio Corona torna a pronunciarsi sui due ex gieffini, e il riferimento del suo intervento è ad una missiva che l’ex ha destinato ai genitori.

In una lettera indirizzata ai genitori tra le pagine di Di più, l’ex di Fabrizio Corona esorta i familiari, Valeria Pasciuti e Stefano Codegoni, a non ostacolare l’amore che ora la vincola ad Alessandro Basciano. Il motivo della diffidenza dei genitori di lei covata verso l’ex Temptation island? La preoccupazione che l’influencer possa tornare a soffrire per amore di un uomo. “Vi siete preoccupati perché ho già sofferto nella vita – è il messaggio che Sophie indirizza ai diretti interessati, rassicurandoli sul conto del fascinoso palestrato, Basciano-, perché qualche tempo fa un uomo ha fatto del male alla mamma. Da allora ho iniziato a non fidarmi più degli uomini. Solo Alessandro, con la sua dolcezza, è riuscito a farmi cambiare idea. Con lui sono serena”. E a margine dello sfogo dell’ultima ex Grande fratello vip, Fabrizio Corona non risparmia un suo commento in un nuovo intervento social, mentre è in attesa che il suo profilo Instagram venga riabilitato. Stavolta, però, il suo messaggio dai toni critici è destinato ai genitori dell’ex Grande fratello vip e non alla coppia che Sophie forma con Alessandro Basciano.

Il messaggio al vetriolo di Fabrizio Corona ai genitori di Sophie Codegoni

Complice il seguito che vanta il figlio avuto dall’ex moglie storica Nina Moric, Carlos Maria Corona, attraverso la pagina Instagram @carlosmariacoronathereal Fabrizio Corona si pronuncia sulla coppia Sophie Codegoni e Alessandro Basciano da una nuova pagina, che intenderebbe utilizzare nell’attesa che il suo profilo Instagram si riattivi in rete. “Questi bravi genitori che si preoccupano perché in realtà i protagonisti vogliono essere loro. Parassiti di visibilità”, è il post che – stando a quanto ripreso da blogtivvu- l’ex re dei paparazzi indirizza ai genitori di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti e Stefano Codegoni, rispetto al contenuto della missiva che l’ex Grande fratello vip ha destinato ai familiari ,sulla diffidenza verso l’amore che la vincola ad Alessandro Basciano.

Che i diretti interessati, genitori di Sophie, possano presto replicare all’affondo di Corona? Staremo a vedere!











