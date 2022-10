Sopravvissuti, dov’é stata girata?/ La location dà vita alla trama

Dov’è stata girata la fiction Sopravvissuti? Le informazioni sulle location

La prima serata della data odierna 3 ottobre 2022 da il via a Sopravvissuti, la nuova fiction di casa Rai 1 che vanta nel cast la partecipazione di Lino Guanciale e le suggestive bellezze naturali delle sue location tra cui Genova. Sopravvissuti é il frutto di una grande coproduzione internazionale ideata da un gruppo di allievi della prima edizione Master di Scrittura Seriale aperta in seno alla produzione Rai Fiction. La serie TV di produzione Rai Fiction parla del viaggio intrapreso da un gruppo di dodici passeggeri a bordo di una barca in partenza dal porto della città di Genova che, a distanza di pochi giorni dal via alla partenza, si dissolve scomparendo del tutto dall’obiettivo dei radar.

Ma un anno dopo la sparizione, l’imbarcazione viene poi rinvenuta con a bordo la sola metà dell’equipaggio originale. La location principale di Sopravvissuti é la suggestiva città di Genova e le sue atmosfere mistery che si sposano perfettamente con il genere thriller della complessa trama della fiction tv, che narra non solo il naufragio dei 12 naufraghi in balia del viaggio funesto, ma anche il loro percorso umano e il naufragio dell’io, come riporta il regista Carmine Elia .

Le altre location di Genova scelte per Sopravvissuti

Tra le location della fiction Sopravvissuti con Lino Guanciale, oltre al porto di Genova a fare da sfondo alle scene emergono anche alcuni luoghi iconici della città come il corso principale e le sue stradine storiche, le colline e gli edifici monumentali della città genovese. La fiction si apre proprio con le suggestive immagini della trama girate sul set del porto di Genova e nel corso della storia si rilevano scene della fiction registratesi in spazi più interni della città, facendo di quest’ultime la cornice del dinamismo del nubifragio che coinvolge i personaggi protagonisti di Sopravvissuti. E non si esclude di certo la possibilità che che siano stati usati alcuni studi televisivi per la realizzazione delle scene della serie Sopravvissuti.

