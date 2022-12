Soraia Ceruti, fidanzata Luca Salatino/ Lui vuole abbandonare il GF Vip, lei ‘risponde’ con un gesto d’amore…

Luca Salatino ancora in crisi al GF Vip per la fidanzata Soraia Ceruti

Nonostante i vari messaggi d’amore ricevuti in queste settimane e la bellissima sorpresa ricevuta per Natale dalla sua fidanzata, Luca Salatino continua a vivere momenti di profonda crisi nella Casa del Grande Fratello Vip. Per lui è sempre più insopportabile la lontananza dalla sua fidanzata Soraia Ceruti, motivo per il quale in questi mesi più volte ha ammesso di pensare ad abbandonare la Casa.

Motivo per il quale Soraia ha fatto il suo ingresso in Casa già due volte con l’obiettivo di dargli forza e incoraggiarlo a continuare il suo percorso nel reality. In ognuna di queste occasioni Luca è riuscito a ritrovare quello slancio mancante per continuare la sua avventura, eppure pochi giorni dopo è tornato a versare lacrime per la sua fidanzata.

Soraia Ceruti, il gesto d’amore per Luca Salatino

È quanto accaduto anche negli ultimi giorni. Le festività natalizie trascorse nella Casa del Grande Fratello Vip hanno causato a Luca Salatino un malumore ancora maggiore, non potendole trascorrere con la sua Soraia che ha però avuto per lui un bellissimo pensiero. Nella Casa è infatti arrivato un dono speciale: due biglietti per il concerto di Tiziano Ferro, cantante che Luca adora.

E mentre Luca piange ripensando alla sua Soraia, lei oggi ha postato alcune stories su Instagram, mostrando di essere in viaggio verso una meta speciale: casa Salatino. Soraia ha infatti raggiunto i genitori di Luca per trascorrere con loro questa giornata di festa e magari vedere insieme a loro la nuova diretta del Grande Fratello Vip.

