Soraia Ceruti, chi è la fidanzata Luca Salatino?/ Sempre dalla sua parte: “a più tardi possibile”

Soraia Ceruti: l’incontro con Luca Salatino a Uomini e Donne

Soraia Allam Ceruti è la fidanzata di Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne e ora concorrete del Grande Fratello Vip 2022. Soraia, classe 1994, vive e lavora a Como. Lei e Luca si sono conosciuti nel celebre programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dove Luca era tronista e Soraia una delle sue corteggiatrici insieme a Lilli Pugliese.

Luca Salatino gela i bollori di Elenoire Ferruzzi "Potremmo essere come fratello e sorella"/ Ma lei..

La scelta del tronista romano è stata appunto Soraia: “Il nostro percorso è iniziato tra risate e imbarazzo e devo dire è stato un continuo crescendo poi qualcosa s’è perso. Questo ha cambiato qualcosa: sentirti lontana, mi ha fatto capire quanto mi mancava quel sorriso, quegli abbracci… c’è stato un momento, quando ci siamo dati il primo bacio che al brindisi io ho detto: al nostro primo tramonto insieme, perché vorrei che ce ne fossero tanti altri insieme”, sono state le parole di Luca.

Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, é pace al GFVIP?/"Non c'ho tatto" "Se non ci sei"

Soraia Ceruti: sempre dalla parte del fidanzato Luca

Da quel giorno di fine maggio Soraia Ceruti e Luca Salatino non si sono più lasciati, nonostante la lontananza (lei vive a Como, lui a Roma). A mettere un po’ di distanza tra loro ci ha pensato il Grande Fratello Vip 2022.

Dopo pochi giorni dentro la casa di Cinecittà l’ex tronista Roma ha avuto un momento di crisi, pensando alla sua fidanzata. Ma da fuori la casa, Soraia continua a sostenere il suo fidanzato: “Divertiti, facci ridere come solo tu sai fare, fai vedere il Luca che ama e che rispetta, mostra il cuore enorme che hai. Comunica con la musica e le canzoni, canta come fai con me VOLA IN ALTO. Non mi sarei mai immaginata di dirlo, ma a più tardi possibile”, ha scritto l’ex corteggiatrice su Instagram, prima dell’inizio del reality show di Canale 5. Nei giorni scorsi, Soraia si è scagliata contro Sara Manfuso, rea di aver fatto il doppio gioco nella Casa con Eleonoire e Luca.

Elenoire Ferruzzi minaccia Luca Salatino "Se voglio lo faccio uscire dal GF VIP"/ Scoppia la polemica sul web

© RIPRODUZIONE RISERVATA