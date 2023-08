Soraia Ceruti: “Luca Salatino? Dopo la rottura mi ha chiamata e…”/ “Io tronista a Uomini e Donne? Se arriva…”

Soraia Ceruti: “Luca Salatino? Lui mi ha chiamata un paio volte dopo la rottura e…”

Soraia Ceruti torna a parlare di Uomini e Donne e del rapporto con Luca Salatino. La loro storia si è conclusa poche settimane dopo l’uscita di Luca dalla Casa del Grande Fratello Vip, un abbandono volontario dettato anche dalla mancanza della fidanzata. Ai microfoni di LolloMagazine, Soraia svela che ci sono però stati nuovi contatti con Luca dopo la loro separazione.

Luca Salatino e Matteo Ranieri: weekend insieme per gli ex Uomini e Donne/ I due brindano all'amicizia

“La nostra storia è ormai finita mesi fa e grazie a Dio mi sono proprio ripresa molto bene, – ha ammesso Soraia – sono stati dei mesi duri in cui ho sofferto davvero tanto, fortunatamente poi ho avuto delle persone che sono state super nei miei confronti, ma diciamo che tutta l’ondata mediatica è pesata e l’ho sentita, però come tutte le cose passa.” Infine ha spiegato: “Si, ci siamo risentiti, mi ha chiamato un paio di volte per sapere come stessi e basta.”

Luca Salatino riparte dal pugilato/ L'ex Uomini e Donne volta pagina dopo l'addio a Soraia Ceruti

Soraia Ceruti, possibile ritorno a Uomini e Donne? Lei chiarisce

Nessun riavvicinamento dunque tra Soraia e Luca. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne svela anzi che, al momento, il suo cuore è libero: “Ad oggi no, non c’è nessuno nel mio cuore, sono free.” In merito ad un suo possibile ritorno a Uomini e Donne, magari nei panni di tronista, Soraia ha poi aggiunto: “Come dico sempre, non mi aspetto di partecipare, tantissime persone mi hanno fatto questa domanda, io dico sempre che nel momento in cui dovesse capitare che qualcuno mi cerca, capirei in quel momento e prenderei i per fila decisione. Non riesco a fare ora un pronostico di quello che potrà succedere, se me lo dovessero chiedere oggi si, sarei pronta a rimettermi in gioco.”

LEGGI ANCHE:

Soraia Ceruti rompe il silenzio sulla rottura con Luca Salatino/ "Partiranno denunce, ho chat da brividi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA