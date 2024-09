Chi sono le sorelle di Enzo Paolo Turchi, morte durante la Seconda Guerra Mondiale

La vita familiare di Enzo Paolo Turchi è stata segnata da una terribile tragedia: la morte delle sorelle maggiori. Un episodio drammatico che il celebre coreografo ha raccontato nel corso di alcune interviste e che, in realtà, risale a prima delle sua nascita. È rimasto comunque un dolore per Enzo Paolo, anche perché sua madre non si è più ripresa da questa duplice morte.

“Sono nato e vissuto nei Quartieri Spagnoli e durante la guerra mia mamma non ci stava più con la testa. – ha raccontato infatti Enzo Paolo Turchi nel corso di un’intervista di qualche anno fa – Due mie sorelline furono travolte e uccise da un carro armato che aveva sbandato. Non tornò più in sé. Da allora ho il terrore dell’abbandono, di restare solo ed è una cosa che condividevo con Raffaella Carrà, che era invece stata abbandonata dal papà da bambina”.

Il racconto choc della morte delle sorelle di Enzo Paolo Turchi

In una chiacchierata più recente a BellaMà, Enzo Paolo Turchi è tornato a parlare delle sue sorelle, spiegando le dinamiche dell’incidente che ha portato alla loro morte: “Le mie sorelline erano sul marciapiede a giocare con mio fratello e l’altra sorella. – ha ricordato il coreografo, marito di Carmen Russo – A un certo punto il rimorchio, il carro armato ha sbandato. Io sono nato dopo la disgrazia assieme a mia sorella.” La disgrazia ha però causato una frattura insanabile nella famiglia: “Mio padre se n’è andato, mia madre è impazzita e i miei altri due fratelli se ne andarono per sopravvivenza. Noi vivevamo allo sbaraglio”. Solo anni dopo, grazie anche alla danza e, successivamente, alla conoscenza di Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi è riuscito a ritrovare la serenità tanto agognata per anni.