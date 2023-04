Sorelle Goggi, Daniela senza freni alla reunion/ Loretta: “c’è motivo se non fa tv..”

Sorelle Goggi, la reunion nell’ultima puntata di Benedetta Primavera: Daniela è scatenata

Attesissima reunion delle sorelle Goggi nell’ultima puntata di Benedetta Primavera. L’occasione è ghiotta per celebrare la grande alchimia artistica tra le due sorelle, che per la serata si scatenano con un medley di successi e cantano tra le altre Oba-ba-luu-ba. La loro performance viene accompagnata da Paola e Chiara, che però rischiano di rimanere nell’ombra. Daniela Goggi infatti è un fiume in piena, l’entusiasmo è incontenibile e persino la sorella Loretta deve richiamarla all’ordine. “Sono quarant’anni che non fa televisione e se ne va in pedana…”, commenta sbigottita al termine dell’esibizione che vale la standing ovation del pubblico. “Mi sono sentita benissimo e sono felicissima”, dichiara Daniela Goggi al termine del tenero siparietto con sua sorella Loretta.

Sorelle Goggi, Daniela e Loretta incantano a Benedetta Primavera

“E’ stato un momento molto bello, ho la fortuna di poter vivere due vite, quella artistica e quella normale, familiare… ho fatto una bella scelta“, dice Daniela Goggi. “Daniela non fa tv da 34 anni e c’è un motivo...”, riprende Loretta, che saluta la nipote Costanza. “Perché ha una figlia meravigliosa”, spiega la padrona di casa. Dal pubblico qualcuno chiede se le due sorelle siano effettivamente le originali o se si tratti di un’imitazione di Paolantoni e Cirilli. Anche questa è una boutade, naturalmente. Sono proprio loro, le originali, le mitiche sorelle Goggi.

