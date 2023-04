Benedetta primavera, ultima puntata/ Diretta: Loretta uno spasso imita Von der Leyen

Benedetta primavera: commento live 31 marzo 2023

Ampio spazio a Loretta Goggi per questo gran finale di Benedetta Primavera. Dopo la chiacchierata con la comica ed imitatrice Lucia Ocone e la gag con Simone Montedoro, la conduttrice riguadagna il palco e regala al suo pubblico una serie di esibizioni imperdibili. Tornano puntuali le imitazioni ed ecco il ritorno di Ursula von der Leyen; ci chiedevamo proprio dove fosse finita. “Io sono ammirata perché lei è stata fedele all’impegno preso con gli italiani…”, introduce la finta Von der Leyen. “Con questo programma ha festeggiato i suoi dieci anni di carriera”, continua. Loretta, divertita, risponde a se stessa, chiudendo la gag: “In realtà sono molti di più…”. Il pubblico se la ride di gusto, in attesa del gran finale, che è dietro l’angolo. “E’ stata una meravigliosa avventura”, dice emozionata Loretta. Partono i ringraziamenti di rito, quindi il sipario. Tutti in piedi per la Goggi: Benedetta Primavera termina qui. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Lucia Ocone omaggia Loretta Goggi

Ci avviamo verso il gran finale di Benedetta Primavera. Loretta Goggi condivide col pubblico le sue emozioni provate in questo percorso durato quattro puntate, ma non è ancora finita. I saluti infatti possono attendere e Loretta chiama sul palco Lucia Ocone, che questa sera si è divertita ad imitare la conduttrice. “Grazie per avermi permesso di essere qui stasera e di giocare”, dice la comica. “Nella vita bisogna giocare”, risponde la padrona di casa, che si gode il tributo dell’attrice.

“Mi sono divertita tanto e poi la parodia va fatta senza offendere. Qui ho portato la mia idiozia, mi sono divertita molto…”. “Per me la parodia è un vero e proprio omaggio, non è solo un’imitazione”, precisa Loretta. Momento intervista con la sua ospite: tuffo nel passato e gli inizi di carriera di Lucia Ocone…. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Duetto Antonino-Mangono a Benedetta Primavera

Dopo Serena Rossi ecco Antonino Spadaccino a Benedetta Primavera. Il campioncino di Tale e Quale Show omaggia Mango e poi si prepara per il “duetto speciale” con l’indimenticabile artista. Prima però si siede di fronte alla conduttrice Loretta, con la quale scambia due chiacchiere sulla sua carriera. Ecco quindi l’attesissimo duetto impossibile, con Antonino che canta con l’indimenticabile Mango. “Uno straordinario omaggio”, il commento sincero di Loretta Goggi.

Dalla musica alla comicità, tornano Luca e Paolo che promettono una serata ancora scintillante. L’ultima puntata di Benedetta Primavera sta per entrare nel vivo. Tante emozioni e tante sorprese in vista. Lo show non è ancora finito… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Ultima puntata di Benedetta Primavera: Luca e Paolo provocano le sorelle Paola e Chiara

Dopo il siparietto tra le sorelle Goggi e le sorelle Paola e Chiara, è il momento di Romina Power a Benedetta Primavera. La padrona di casa, Loretta Goggi, intervista la sua ospite, riavvolgendo le tappe principali della sua carriera. Una chiacchierata ricca di curiosità e aneddoti, che precede il ritorno sul palco di Paola e Chiara, questa volta nelle grinfie di Luca e Paolo per un nuovo quiz.

I due comici genovesi coinvolgono anche Daniela e Loretta Goggi: risate garantite e gag servite su un piatto di argento. Tra provocazioni e battute, la puntata diventa un bel ping-pong. Ritorna infatti sul palco colei che Loretta considera la sua ospite top: Serena Rossi. Come darle torto? L’attrice di Mina Settembre canta Torna a Surriento. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Arrivano Paola e Chiara a Benedetta Primavera

Il quiz con Luca e Paolo regala momenti spassosi al pubblico di Benedetta Primavera. L’amatissimo Carlo Conti interroga i due comici genovesi e l’ospite Sergio Friscia sulla carriera della padrona di casa, Loretta Goggi. Il tuffo nel passato continua, questa volta con le sorelle Goggi, che però cedono subito il passo a Paola e Chiara. Duplice reunion in questa ultima puntata di Benedetta Primavera. Anche qui medley di successi da parte delle sorelle, letteralmente acclamate dal pubblico in studio.

Più che un medley è un bel minestrone, anche se gradevole. “Wow!”, grida entusiasta Loretta al termine dell’esibizione. I fan chiedono il bis, ma la Goggi manda la pubblicità, forse per riprendere fiato… . Ogni promessa però è debito e dopo la pubblicità, riecco Paola e Chiara scatenarsi sul palco. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Conti manda in tilt Luca e Paolo a Benedetta Primavera

Serena Rossi è la prima ospite dell’ultima puntata di Benedetta Primavera. L’attrice e cantante si esibisce assieme a Loretta Goggi, con un delizioso medley che vale gli applausi del pubblico. “Sei un talento eccezionale, canti divinamente e sei di una simpatia travolgente”, le parole di encomio della Goggi. “Voglio ringraziarti e io devo dirti grazie. La gratitudine è sottovalutata, tu hai creduto in me tanto tempo fa. Mi hai difesa e sostenuta. Rappresenti la tv che entra in casa bussando, la gentilezza fa bene al cuore”, la replica affettuosa dell’attrice partenopea.

Dopo di lei è il momento di Carlo Conti, pronto a condurre un simpatico quiz che vedrà Luca e Paolo fronteggiare Sergio Friscia. Tema del quiz? Ovviamente Loretta Goggi. “Sono venuto di persona a capire se avete veramente capito tutto della mia Goggi”, dice il brillante presentatore toscano alla coppia. Come se la caveranno? (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Ultima puntata di Benedetta Primavera: Loretta Goggi non c’è… ma è una gag

Inizia con qualche minuto di ritardo l’ultima puntata di Benedetta Primavera, rispetto alle settimane precedenti. A dare il via allo show, il consueto spettacolo coreografico che illumina il palco. E quindi Luca e Paolo a raccogliere l’applauso e scaldare il pubblico in vista della quarta ed ultima puntata. I due comici genovesi introducono Loretta, che però non si presenta. E’ già tempo di gag a Benedetta Primavera: appare in collegamento una finta Goggi, che chiede un cambio alla co-conduzione.

Infatti vorrebbe Lillo e Greg al posto di Luca e Paolo, “ma andrebbero bene anche Calenda-Renzi”, dice ironica la conduttrice. Quella vera, finalmente, si presenta sul palco con grande entusiasmo. “Se sono arrivata sana e salva fino a qui lo devo a queste due persone: Luca e Paolo“, l’apertura di Loretta. Spazio al primo ospite di questa serata, che è l’attrice Serena Rossi. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Cresce l’attesa per Serena Rossi a Benedetta Primavera

Ultima puntata di Benedetta Primavera da seguire insieme in diretta, con il commento live delle gag e delle interviste che la padrona di casa proporrà in questa serata speciale. Tra gli ospiti più attesi il conduttore Carlo Conti, la showgirl Romina Power, il duo musicale Paola e Chiara, oltre alla brillante Serena Rossi con Simone Montedoro, Lucia Ocone e Sergio Friscia. Anche questa sera non mancherà il duetto impossibile, che vedrà all’opera Antonino con l’indimenticabile Mango.

E ancora, un’esibizione tutta da vivere tra la padrona di casa Loretta Goggi e la sorella Daniela. Sempre al loro posto, naturalmente, i due comici genovesi Luca e Paolo, pronti a spalleggiare la presentatrice dal primo all’ultimo minuto. Non resta che mettersi comodi, l’ultima puntata di Benedetta Primavera sta per cominciare… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Benedetta Primavera, quarta puntata 31 marzo

Questa sera, venerdì 31 marzo, alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda la quarta e ultima puntata di Benedetta Primavera, il varietà di Loretta Goggi. Settimana scorsa la terza puntata del varietà ha conquistato 2.481.000 telespettatori pari al 15.78% di share, registrando un ulteriore calo rispetto alle precedenti puntate, complice anche il debutto del nuovo show di Pio e Amedeo, “Felicissima sera – All inclusive” su Canale 5.

“Loretta è una delle grandi stelle del mondo dello spettacolo italiano ed è stata sostenuta dalla grande maggioranza del mondo social. Critici e giornalisti hanno storto il naso di fronte al varietà del venerdì sera di Rai1, i cui ascolti non sono stati eccezionali, anche se su internet in tanti hanno comunque incoronato la Goggi, ammirando l’emozione con cui è tornata in scena da protagonista”, ha scritto Giancarlo De Andreis, autore televisivo, su DiPiù TV.

Ospiti di Loretta Goggi a Benedetta Primavera

Per la quarta e ultima puntata di Benedetta Primavera, Loretta Goggi sarà protagonista di nuove interviste, imitazioni e sketch. Al suo fianco ritroveremo Luca e Paolo, reduci del successo della terza stagione di “Lol – Chi ride è fuori” su Amazon Prime. Tra gli ospiti della serata finale ci sarà Carlo Conti, che anni fa ha convinto la Goggi a tornare in tv, prima ospite dei Migliori anni e poi nella giuria di Tale e quale show. Ci saranno anche Romina Power, Paola e Chiara, Serena Rossi, Simone Montedoro, Lucia Ocone e Sergio Friscia. Per il gran finale del suo show, Loretta Goggi duetterà con la sorella Daniela: “Mia sorella mi sta seguendo come un angelo critico. Ha la stessa sincerità di mio marito”, aveva detto la showgirl in conferenza stampa.

Benedetta Primavera: il duetto impossibile

Per il gran finale di Benedetta primavera torna anche il “duetto impossibile”. Dopo quello di Mietta con Mia Martini, Anna Tatangelo con Whitney Houston, Bianca Guaccero con Raffaella Carrà, Morgan con Sergio Endrigo, questa volta tocca ad Antonino – vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show – in coppia con l’indimenticabile Mango. L’hashtag ufficiale per seguire la quarta e ultima puntata è #BenedettaPrimavera. Benedetta Primavera è una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. È un programma di Loretta Goggi, Martino Clericetti, Francesca Cucci, Salvo Guercio, Cristiano Rinaldi, Paola Vedani, Lorenzo Campagnari, Ester Viola, Massimiliano Canè. La regia è firmata da Cristiano D’Alisera.











