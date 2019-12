Sorteggi ottavi Champions League/ Data 16 dicembre: attesa per Juventus e Napoli

Si terranno lunedì prossimo, 16 dicembre, i sorteggi per gli ottavi di Champions League 2019-2020. Lo scenario sarà come al solito Nyon, in Svizzera, e l’evento scatterà alle ore 12:00, e durerà all’incirca una mezz’ora, se non addirittura meno. Nel dettaglio verranno estratte le 16 squadre al momento più forti del Vecchio Continente, e che inizieranno a sfidarsi in una fase ad eliminazione diretta, andata e ritorno. Da 16, le squadre diventeranno poi otto, quindi, quattro e alla fine solo due per il gran finale. Per la fase degli ottavi vi saranno ancora dei paletti, in quanto non potranno affrontarsi squadre della stessa Federazione, nonchè i club che si sono già incontrati nei gironi, di conseguenza, la Juventus non potrà affrontare il Napoli ne tanto meno l’Atletico Madrid (sempre che riesca a centrare la qualificazione), mentre la compagine azzurra non sfiderà il Liverpool. Gli ottavi di finale si disputeranno fra il 18 e il 19 febbraio prossimi, nonchè fra il 25 e il 26 febbraio, per quanto riguarda l’andata, mentre il ritorno è previsto nelle date 10, 11, 17 e 18 marzo.

SORTEGGI OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: LA JUVENTUS RISCHIA IL REAL

Al momento il quadro delle 16 è quasi al completo, e le squadre che hanno già strappato il pass per gli ottavi, oltre a Juventus (qualificata come prima), e Napoli (passata invece come seconda), sono il Liverpool, il Barcellona, il Borussia Dortmund, il Lipsia, il Lione, il Valencia, il Chelsea,il Paris Saint Germain, il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Tottenham e infine il Manchester City. Mancano quindi ancora due formazioni all’appello, che potrebbero essere l’Atletico Madrid o il Bayer Leverkusen, e una fra Shakhtar Donetsk, Atalanta e Dinamo Zagabria. Per la Juventus, allo stato attuale, i pericoli maggiori si chiamano Real Madrid, Tottenham, Chelsea e Borussia Dortmund. Il Napoli potrebbe invece pescare il Psg, il Barcellona, il Manchester City e il Bayern Monaco. Ricordiamo che i sorteggi degli ottavi di Champions saranno trasmessi in diretta televisiva su Sky Sport e Mediaset, nonchè in diretta streaming sulle app dedicate, Sky Go e Mediaset Play.

© RIPRODUZIONE RISERVATA