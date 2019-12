Pronostici Champions League/ Quote e scommesse sulle partite (6^ giornata)

Per i pronostici di Champions League siamo finalmente arrivati all’ultima giornata della fase a gironi: attraverso le 16 partite che si giocano martedì 10 e mercoledì 11 dicembre scopriremo dunque l’intero quadro delle qualificate agli ottavi di finale. Alcune squadre hanno già raggiunto l’obiettivo e si sono anche prese il primo posto nel girone (è il caso della Juventus, unica italiana qualificata in anticipo), altre devono ancora fare i conti con gare decisive; dunque noi possiamo iniziare il nostro viaggio attraverso i pronostici di Champions League, prendendo in esame le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai e valutando almeno le partite più interessanti di questa sesta giornata, cominciando ovviamente dalle nostre rappresentanti che sono impegnate martedì.

PRONOSTICO NAPOLI GENK

Vincere per qualificarsi, sperando anche nel primo posto: questo il diktat di un Napoli che ha mancato il successo nelle ultime nove uscite stagionali, ma che in Champions League si era messo in una ottima posizione con le gare precedenti e dunque rischia virtualmente poco. Eliminato solo se dovesse perdere con contemporanea sconfitta del Liverpool a Salisburgo, il club azzurro spera di dare un calcio alla crisi ospitando una squadra che contro di lui ha raccolto l’unico punto del girone, e che è già eliminato anche dall’Europa League. Le quote della Snai non mentono, e ci dicono che il Napoli è clamorosamente favorito: il segno 1 per la vittoria interna dei partenopei vale infatti 1,16 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo ad un valore di addirittura 16,00 volte la puntata per il segno 2 che identifica il successo esterno del Genk. Il pareggio, regolato dal segno X, vi farebbe guadagnare 7,75 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PRONOSTICO INTER BARCELLONA

Scenario identico quello che accompagna l’Inter nella sfida ai blaugrana, ma c’è una differenza sostanziale: se i nerazzurri dovessero anche solo pareggiare l’eliminazione sarebbe dietro l’angolo, perchè a quel punto al Borussia Dortmund basterebbe fare meglio per evitare di andare sotto nel doppio confronto – i gialloneri dovranno superare l’Inter in termini di punti – e ospita lo Slavia Praga, combattivo ma già eliminato. Resta comunque lo scenario che vuole Antonio Conte agli ottavi con una vittoria, e la Snai gli dà incredibilmente ragione: il Barcellona è già primo nel gruppo F e potrebbe presentarsi a San Siro con tante seconde linee, motivo per cui il segno 1 che identifica la vittoria nerazzurra vale 1,63 volte la somma investita che è un valore decisamente inferiore al 5,00 che è stato posto sul segno 2, sul quale scommettere per il successo esterno dei blaugrana. Il pareggio, ipotesi che viene come sempre regolata dal segno X, con questo bookmaker vi farebbe intascare una vincita corrispondente a 4,25 volte quello che avrete deciso di puntare.



