Sossio Aruta deride Zequila e attacca Licia Nunez/ Video “Inesistente”, il web sbotta

Ormai nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 le spaccature sono chiare. Nonostante chiarimenti e presunte riappacificazioni, i dissapori tra il gruppo che vede Antonio Zequila e Lizia Nunez e quello con Sossio Aruta e Antonella Elia proseguono. E non mancano sfottò. Così, dopo averlo duramente accusato in diretta, parlando anche di bullismo, Sossio Aruta torna a stuzzicare Zequila, stavolta con sarcasmo. Sossio, Antonella e Paola Di Benedetto sono in camera quando l’ex calciatore dà il via ad una performance di imitazione in cui prende chiaramente in giro Antonio. Aruta sbeffeggia l’ex amico, scatenando le risate dei presenti e la reazione del web. C’è chi se ne dice infatti divertito e lo elogia, e chi invece lo trova fuori luogo e scrive: “Questa non è una cosa simpatica, vuoi solo deriderlo e prenderti gioco di lui!”

Sossio Aruta contro Licia Nunez al Grande Fratello Vip 2020: “Inesistente”

Ma Antonio Zequila non è l’unico che finisce nel mirino di Sossio Aruta. Il gruppo analizza anche la posizione di Licia Nunez e le parole più pesanti sono proprio quelle dell’ex calciatore. A partire è Paola, dichiarando: “Secondo me lei è un’altra che ti puoi trovare in finale. Però se la guarderò da casa mi farò tante di quelle risate…”. A questo punto Sossio ha replicato: “Finché io ero da casa lei è stata inesistenti, tranne che per l’intreccio con le ex fidanzate. – così ha aggiunto – Poi dopo chi l’ha vista più… Se tu togli quella parentesi e quella mezza discussione inventata. Su tre mesi sono stati due lampi”. Parole che potrebbero presto infiammare una nuova lite tra le due fazioni della Casa del Grande Fratello Vip 2020.





