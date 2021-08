Sossio Aruta diventa attore/ Da Uomini e Donne “presto al cinema” con Giorgio Manetti

Sossio Aruta si prepara a sbarcare al cinema. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, oggi felice insieme alla compagna Ursula Bennardo da cui ha avuto una figlia, Bianca, diventa attore e si prepara a fare il suo esordio con il film “Uno strano weekend al mare”. Ad annunciarlo con alcune foto postate su Instagram è stato proprio Sossio, svelando che a sarà “prossimamente al cinema”. Oltre alla locandina del film che mostra il cast al completo, Sossio ha mostrato un frame tratto dalla pellicola che lo vede impugnare una pistola e puntarla verso qualcuno che non vediamo. Dietro di lui, spaventata, una donna, che lui trattiene. Sossio non ci svela altro sul film che lo vedrà tra i protagonisti ma, dalla pagina Instagram dedicata alla pellicola, scopriamo che si tratta di una Commedia/Thriller scritta da Alessandro Ingrà.

Sossio Aruta: "Dopo il licenziamento, il Covid"/ "Ricominciare da zero a 50 anni è.."

Sossio Aruta in un film con Giorgio Manetti

Sossio Aruta non è l’unico ex del trono Over di Uomini e Donne che ritroveremo nel cast di “Uno strano weekend al mare”. Spicca, infatti, nella locandina il volto di Giorgio Manetti, ex cavaliere che ha avuto una lunga storia nel programma con Gemma Galgani. Presenze, queste, che hanno subito alimentato la curiosità dei telespettatori di Uomini e Donne. C’è chi, infatti, non vede l’ora di vedere i due ex cavalieri nei panni di attori, chi invece hafatto dell’ironia, sottolineando che al cast manca soltanto la Galgani. C’è di certo che presto Sossio mostrerà al pubblico una parte finora rimasta inedita del suo personaggio. Come se la caverà l’ex calciatore?

Sossio Aruta/ "Reality pilotati? Alcuni concorrenti hanno un copione personale"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sossio Aruta (@sossioarutaofficial)

LEGGI ANCHE:

Sossio Aruta: “Intrappolato nella rete del Covid"/ "Persi 4 chili, sto malissimo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA