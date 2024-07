E’ un ex volto di Uomini e Donne ma con il passare del tempo non è mai uscito dai radar del mondo del gossip, soprattutto sui social. Stiamo parlando di Sossio Aruta, protagonista alcuni anni fa nel parterre dei cavalieri del trono over; dall’esperienza era uscito con con l’ormai ex fidanzata Ursula Bennardo. Purtroppo la relazione tra i due si è conclusa con non pochi strascichi ma l’attenzione di queste ore è su una questione diversa: Sossio Aruta ha una nuova fidanzata?

Come racconta Novella 2000, i rumor sulla possibile nuova fidanzata di Sossio Aruta dopo la rottura con Ursula Bennardo – conosciuta a Uomini e Donne – sarebbero spuntati dopo una segnalazione arrivata dal web e riportata da Amedeo Venza. Tutto nasce da alcune stories su Instagram dell’ex cavaliere e con un commento da parte di un utente anonimo che avrebbe appunto alimentato i rumor.

Sossio Aruta, in attesa di conferme sulla ‘presunta’ nuova fidanzata

“Mi sa che si è fidanzato; ci ha trascorso sia il sabato che la domenica in piscina qui…”, questa la segnalazione arrivata ad Amedeo Venza – come riporta Novella 2000 – a proposito della teoria secondo la quale Sossio Aruta avrebbe una nuova fidanzata. Non sono presenti dettagli particolari e, ad una prima lettura, sembra più un’ipotesi fantasiosa che altro. L’indizio sarebbe la presenza dell’ex cavaliere di Uomini e Donne presso una struttura dove, per l’intero weekend, sarebbe appunto stato avvistato. Chiaramente, ciò non implica che Sossio Aruta abbia trovato una nuova fidanzata ma sostanzialmente nemmeno il contrario. Non resta che attendere eventuali commenti sui social da parte del diretto interessato.