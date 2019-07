Sossio Aruta ha una nuova squadra/ Uomini e Donne: “Giocherò nel Cittadella Potenza”

Solo pochi giorni fa, Sossio Aruta attraverso il suo profilo Instagram lanciava un appello. In questo, l’ex del trono Over di Uomini e Donne chiedeva che una squadra di calcio lo ingaggiasse soprattutto per dargli la possibilità di completare il suo record di 400 gol fatti. Solo poco tempo dopo, su Instagram Sossio dà un lieto annuncio: la squadra è stata trovata. “Ciao a tutti ragazzi. Dopo il mio appello per trovare squadra ho avuto tantissime richieste, non me l’aspettavo. Vi ringrazio tutti, ma da parte mia è doveroso farvi sapere che la squadra l’ho trovata.” esordisce l’ex di Uomini e Donne. Poi, dopo ringraziamenti a presidente e vice-presidente annuncia: “La mia nuova squadra si chiama Cittadella Potenza e giovedì primo agosto ci sarà la mia presentazione.”

Sossio Aruta giocherà nel Cittadella Potenza

Sossio Aruta è al settimo cielo. Mancano soli pochi giorni alla presentazione nella nuova squadra e, in attesa, ringrazia tutti coloro che gli hanno dato questa possibilità. “Ringrazio questa città, ringrazio questi colori, questa nuova maglia rosso-blu che indosserò perché mi daranno la possibilità di inseguire (e speriamo raggiungere) il mio record: quello dei 400 gol in carriera!” ammette l’ex cavaliere di Uomini e Donne che presto sarà nuovamente papà ma di una bambina. Infine promette “Ce la metterò tutta, farò del mio meglio per riuscirci!” Per Sossio è dunque un periodo d’oro: Ursula Bennardo sta per mettere al mondo la loro bambina, in più c’è una nuova chance per compiere il record che da tempo sogna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA