Sossio Aruta/ Uomini e Donne: il re leone del calcio rincorre il record dei 400 goal

Sossio Aruta prosegue a rincorrere il pallone nonostante abbia quasi 50 anni. L’ex re leone del calcio, si sente ancora in perfetta forma e così, con il Mesagne vuole raggiungere il suo record personale. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, con il programma ha trovato la stabilità emotiva tra le braccia di Ursula Bennardo che l’ha reso genitore per la terza volta di una bambina di nome Bianca. Il Mesagne Calcio 2011 ha annunciato l’ingaggio dell’ex protagonista del dating show, pubblicando un post su Facebook: “Il Mesagne Calcio (Atl. Veglie) comunica l’acquisto di Sossio Aruta, attaccante, classe 1970. Soprannominato Re Leone, ha giocato con diverse squadre, segnando più di 380 goal tra professionisti e dilettanti. La parte più significativa della sua carriera è stata l’esperienza biennale con l’Ascoli in Serie C1. Tuttavia ha disputato anche alcune partite in Serie B con il Pescara. Tra le altre squadre, ha giocato anche nel Benevento, nel Cosenza, nel Frosinone, e tra il 1993 ed il 1996 gioca con la maglia del Taranto tra la Serie D e la C2, segnando 46 goal in 90 match”.

Uomini e Donne, Sossio Aruta verso il suo record

Sossio Aruta ha avuto esperienze particolarmente significative nel mondo del calcio. Nel 2005 ha anche partecipato alla seconda stagione di “Campioni – Il Sogno”, il talent show di Italia 1 dedicato al mondo del calcio, giocando con la maglia del Cervia. L’ex cavaliere over ha confidato di volere segnare il 400esimo gol per poi appendere le scarpette al chiodo. Successivamente, dedicherà il suo tempo alla carriera di allenatore ed infatti, anche Daniel, il suo primogenito sta seguendo le sue orme. “Ci ho sperato fino alla fine. Fortunatamente è arrivata questa nuova squadra che mi permetterà di inseguire il mio record dei 400 goal… -20…”, ha scritto sui social dopo l’ingaggio.

