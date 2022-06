Sossio e Ursula, è rottura certa dopo Uomini e donne?/ Il gesto social che non sfugge

Uomini e donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo di nuovo lontani: ecco perché

Ursula Bennardo e Sossio Aruta tornano al centro del gossip made in Italy, per l’alta probabilità che la coppia nata al trono over di Uomini e donne sia finita di nuovo in preda ad una crisi d’amore. I due storici volti di Uomini e donne hanno a quanto pare smesso di seguirsi a vicenda su Instagram, un gesto social che confermerebbe la fine della storia d’amore dei due genitori della bambina nata dopo la loro unione suggellatasi a Uomini e donne, Bianca. Appare quasi certo che Ursula Bennardo e Sossio Aruta si siano presi una pausa di riflessione, anche alla luce di una frase che l’ex calciatore ha reso pubblica sempre a mezzo social, che rimanderebbe proprio al suo rapporto con Ursula Bennardo: “Tutto ha un inizio e una fine”.

Una frase che -per i beninformati del gossip – vorrebbe confermare la sospetta rottura tra i due ex volti del trono over di Uomini e donne. E intanto in rete aleggia l’ipotesi sollevata dagli utenti del web che taccia Ursula Bennardo e Sossio Aruta di essere ora intenti a farsi pubblicità, adottando strategie social mirate alla visibilità e al business: a detta dell’accusa social Ursula e Sossio giocherebbero il ruolo di ex, a fasi cicliche, dopo Uomini e donne, solo per un tornaconto personale. E ad avvalorare questa ipotesi è intanto un botta e risposta che Ursula ha registrato tra le Storie su Instagram con i follower, dove incalzata su Sossio Aruta la dama tarantina ha fatto sapere che lui stesse dormendo da lei, mentre Bianca no .

Ursula scende in politica: cosa cambia dopo Uomini e donne

Eppure i due presunti ex non si seguono sui social. Che stiano cercando di ricucire i rapporti per amore di Bianca? La domanda sorge ora spontanea. Nel frattempo Ursula Bennardo dà una svolta alla sua vita da cittadina tarantina: la dama storica di Uomini e donne, complice la popolarità raggiunta in tv, scende in politica in occasione delle elezioni amministrative, quando il 12 giugno si voterà per il sindaco della sua terra natale, Taranto. In occasione della tornata elettorale Ursula affiancherà il candidato sindaco del Centrodestra, Walter Musillo.

