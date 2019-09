Sottosegretari governo Conte-bis/ Lista dei 43 quasi pronta: stasera il giuramento?

Dovrebbe essere completata quest’oggi la squadra di sottosegretari del nuovo governo Movimento 5 Stelle, Partito Democratico. Come sottolinea stamane l’edizione online del Corriere della Sera, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, ha di fatto dato un ultimatum agli alleati, e prima di pranzo, o al massimo in serata, quando il Premier rientrerà dopo una tappa nelle zone terremotate, i 43 sottosegretari potranno finalmente giurare a Palazzo Chigi. «Capisco le difficoltà – sono le parole di ieri di Conte rivolte ai due capi delegazione Di Maio e Franceschini – ma dobbiamo chiudere e metterci subito a lavorare. Non possiamo bloccare i ministeri, in apertura della sessione di bilancio». Una giornata decisamente convulsa quella di ieri, con un Consiglio dei ministri convocato per le 15:30, aperto e chiusosi senza alcuna lista. Quindi è circolata la notizia di uno slittamento a martedì prossimo, poi in serata, dopo un vertice fra Di Maio, Franceschini, Fraccaro e Spadafora, è arrivata di fatto la fumata bianca, confermata anche da una telefonata fra lo stesso capo del M5s e Zingaretti.

SOTTOSEGRETARI GOVERNO CONTE-BIS: LISTA DEI 43 QUASI PRONTA

Per quanto riguarda le nomine, Laura Castelli sarà “vice” di Roberto Gualtieri, mentre Buffagni diverrà sottosegretario di Misiani. La delega all’editoria sarà una corsa a due fra Giovanni Legnini e Andrea Martella, entrambi esponenti democratici. La contesa più calda riguarda però la delega alle telecomunicazioni, con i renziani che spingono affinchè sia affidata all’ex sottosegretario Antonello Giacomelli, a cui però il Pd è contrario. Incertezze anche per quanto riguarda Anna Ascani (altra renziana) che potrebbe essere dirottata verso i Beni Culturali, con l’istruzione che andrebbe invece a Simona Malpezzi. All’energia è scontro fra Manzella del Pd e Tamburrano del M5s, mentre non è ancora certo il destino dell’ex ministro Maurizio Martina e di Antonio Funiciello. La giornata di oggi servirà comunque per fare chiarezza, e (forse) in serata, avremo finalmente le nomine ufficiali.

