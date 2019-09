Space Jam/ Video, su Italia 1 il film con Michael Jordan e i Looney Toons

Space Jam va in onda oggi, 28 settembre, dalle ore 21:20 su Italia 1, mentre il suo debutto nelle sale cinematografiche si è avuto durante l’anno 1996. Il regista della pellicola risulta essere Joe Pytka. Il film è realizzato in tecnica mista ed al suo interno sono presenti attori reali, come il campione Michael Jordan, Bill Murray e Wayne Knight, contrapposti ai personaggi animati dei Looney Tunes. Il film è stato prodotto dalla Warner Bros e tra i produttori esecutivi figura anche il regista Ivan Reitman. Le musiche sono a cura di James Newton Howard, mentre la fotografia è stata messa a punto da Michael Chapman.

Trama del film, Space Jam

Diamo uno sguardo alla trama di Space Jam. Nel mondo dei cartoni, precisamente quello dei Looney Tunes, un magnate alieno di Marte il cattivo Mr. SwackHammer, vuole cercare nuove attrazioni per dare linfa vitale al proprio luna park. Viene a sapere che sulla Terra sono presenti i Looney Tunes, cartoni animati simpatici e un po’ pazzi. Deciso di portarli nel proprio parco divertimenti, Mr.SwackHammer invia sulla Terra un gruppo di alieni, i Nerdlucks, per rapire i cartoni e costringerli a lavorarli per lui. Tuttavia, i Looney Tunes non sono affatto spaventati dai Nerdlucks. Quest’ultimi infatti, sono estremamente ridicoli, per nulla spaventosi e Bugs Bunny insieme ai suoi amici se ne sbarazzano in modo semplice e veloce. I Nerdlucks non si danno per vinti e decidono di assorbire un maggior potere, rubando il talento e la forza dei grandi campioni della NBA come Larry Johnson, Charles Barkley, Patrick Ewing, Shawn Bradley e Muggsy Bogues. Essendosi trasformati in dei veri e propri mostri, i Nerdlucks accettano la scommessa dei Looney Tunes, vale a dire quella di giocare una partita di Pallacanestro. Chi vince, deciderà la sorte dei perdenti. In una situazione di svantaggio, solo una persona potrà salvare i Looney Tunes dall’esilio su Marte: il campione di NBA ora ritirato, Michael Jordan. Inizierà quindi un duro allenamento per i cartoni, che sotto la guida di Jordan, diverranno dei veri campioni di pallacanestro.

Trailer di Space Jam





