Space One/ Piergiorgio Severi: il “re” del rap torna sul muro (All Togheter Now)

Space One in occasione della riapertura della trasmissione All together now, condotta dalla Hunziker e da J-Ax, è chiamato a far parte della giuria. È dichiarato uno dei pionieri della musica rap in Italia, Space One è noto non tanto come membro della Spaghetti Funk, ma soprattutto per la stretta collaborazione con J-Ax. Space One è lo pseudonimo di Piergiorgio Severi, classe 1971, originario di Taranto il suo esordio risale al 1990, quando inizia a farsi conoscere ed apprezzare soprattutto nei paesi anglofoni con canzoni quali African Business – In Zaire e 4 Peace 4 Unity. Sarà solo nel 1992 che rientrerà in Italia e conoscerà gli Articolo 31 e J-Ax con cui, fin da subito, emerge un buonissimo feeling che porterà alla nascita della crew Spaghetti Funk. La svolta verso il rap commerciale si avrà solo nel 2001 quando pubblica il suo terzo album, il cantastorie, a seguito della collaborazione con i Gemelli Diversi.

Space One, All Togheter Now: l’uscita dalle scene e…

A seguire, pur scegliendo di uscire dalle scene, Space One, oggi a All Togheter Now, continua a collaborare con molti colleghi, pur senza polemica soprattutto con cantanti delle scene hip hop. Il 2019 è un anno importante per lui soprattutto dal punto di vista personale, infatti a giugno convola a nozze con la compagna storica Emanuela Muratori. La cerimonia, svoltasi presso il Lago Maggiore, è stata ufficializzata dall’amico Fabio Rovazzi e vede J-Ax chiamato come testimone dello sposo. L’artista ha pubblicato, il 31 maggio scorso, il suo singolo featuring di Chiara Galiazzo, Isola di città. Il pezzo, distributo da Sony Music Italia e prodotto da Wlady, vuole far emergere il disagio costruito dai social che imprigionano le persone dietro la loro immagine, tralasciando ampiamente i sentimenti. La denuncia è quella di social che tendono ad isolare piuttosto che unire, contrariamente al pensiero comune. Nel testo la protagonista è una ragazza che rinnega l’amore di un ragazzo di estrazione umile ma profondamente innamora di lei, a favore di un uomo ricco che non la considera per nulla. Abbondamene seguiti sui social, ha un profilo Instagram che conta oltre quarantamila follower.

