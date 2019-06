Space One sposa Emanuela Muratore/ Fabio Rovazzi celebra il matrimonio

Piergiorgio Severi in arte Space One, è pronto per pronunciare il fatidico sì. Classe 1971, da 25 anni al fianco di J-Ax con il ruolo di Hype Man, l’artista, mercoledì 12 giugno, convolerà a nozze con il grande amore della sua vita ovvero Emanuela Muratore, la donna che è da tempo al suo fianco e a cui è solito dedicare anche delle bellissime parole d’amore sui social. Dietro i tatuaggi e l’aria da duro, infatti, si nasconde un’anima romantica. Sarà un giorno importante per Space One che avrà al suo fianco non solo J-Ax amico da sempre e suo storico collaboratore, ma anche Fabio Rovazzi che, quel giorno, metterà da parte l’etichetta di artista per trasformarsi in un ufficiale e celebrare personalmente il matrimonio di Space One.

SPACE ONE SI SPOSA: FABIO ROVAZZI CELEBRA IL MATRIMONIO

Fabio Rovazzi celebrerà il matrimonio di Space One nella bellissima cornice del Lago Maggiore. La sposa Emanuela Muratore, per l’occasione, indosserà un abito creato su misura per lei da Centro Sposi Paradiso. Per Space One, dunque, si tratta di un momento davvero positivo sotto diversi aspetti. Oltre al coronamento della sua bellissima storia d’amore, infatti, l’artista si sta godendo anche il suo ritorno musicale con la pubblicazione del nuovo singolo “Isola di città” (uscito il 31 maggio su tutte le piattaforme digitali), feat Chiara Galiazzo distribuito da Sony Music Italy e prodotto da Wlady.



