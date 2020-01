Spagna, sfonda porta della chiesa col suv/ Video “Sono posseduto”. Choc a Toledo

E’ entrato con il suv in una chiesa, spiegando poi di essere posseduto. L’episodio non ci giunge fortunatamente dall’Italia, ma dalla vicina Spagna, precisamente dalla provincia di Toledo. Un folle ha fatto irruzione presso la parrocchia di San Juan Evangelista, a Sonseca, entrando con il proprio mezzo, un suv modello Cherokee della Jeep, e parcheggiando poi l’auto nei pressi dell’altare. Il tutto è stato filmato con uno smartphone, e il video, che trovate qui sotto, sta facendo il giro del web. Le immagini mostrano il “post-invasione”, e fanno notare chiaramente come il portone d’ingresso del luogo sacro sia stato in parte divelto, e tutte le panche dei fedeli spostate e rovinate. Si vede anche a terra quello che sembrerebbe essere una struttura per le offerte. Una volta che è stato fermato dalle forze dell’ordine, il 35enne ha spiegato di essere appunto posseduto.

SPAGNA, AUTOMOBILISTA ENTRA IN CHIESA COL SUV: IL VIDEO DI QUANTO ACCADUTO

Dopo di che l’uomo è stato portato in ospedale dove è stato sottoposto ai test di alcol e droghe. Secondo il guidatore impazzito, l’unico luogo dove poteva sentirsi al sicuro era appunto vicino all’altare, e la polizia sta cercando di capire se si tratti di un folle lucido, o di una persona che invece ha dei seri problemi mentali e che di conseguenza dovrà essere aiutata. L’incidente si è verificato nella mattinata di ieri, mercoledì 8 gennaio 2020, e ha fatto il giro del mondo in poche ore arrivando appunto anche in Italia. Numerose le testate che hanno pubblicato la notizia con relativo video, compreso il canale Youtube del noto giornalista di casa Rai, Salvo Sottile. Il filmato potete trovarlo subito qui sotto.





