Spalletti, incidente stradale: operato alla clavicola/ In Napoli-Liverpool col tutore

Luciano Spalletti è stato operato dopo essere rimasto vittima di un incidente, domenica mattina, proprio mentre si recava nel Centro Tecnico di Castel Volturno, sede di allenamento del Napoli. Dopo aver effettuato una radiografia di controllo, il tecnico ha scoperto di aver riportato la frattura della clavicola. Un problema che ha reso necessario un intervento. “Avvertivo dolore e dopo la radiografia si è scoperto che avevo subito la frattura della clavicola” ha spiegato il tecnico toscano in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions contro il Liverpool, in programma domani sera al Maradona. Luciano Spalletti, lite e schiaffo con un tifoso/ Video, "Fiorentini maleducati"

“È stata riscontrata la frattura della clavicola, poi tramite i medici ci siamo messi in contatto col nostro riferimento Castagna, a Milano sono stati gentilissimi. 7 ore di viaggio, alle 4 mi hanno atteso, hanno fatto ulteriori accertamenti, alle 11 hanno trovato uno spazio per operarmi, sono uscito alle 3 e mi hanno dimesso alle 7. Tramite un amico sono tornato a Castel Volturno stanotte, è tutto ok, ho saltato solo l’allenamento di ieri, ma ho il mio capitano qui per appoggiarmi. Volevo ringraziare la talpa del training center, ce ne sono di esemplari che vivono per queste cose“, ha spiegato a fine conferenza stampa.

Dopo la caduta accidentale che gli ha causato la frattura della clavicola, Luciano Spalletti è stato operato presso la clinica Humanitas di Milano con la quale il Napoli si è messo immediatamente in contatto. Un intervento svolto in giornata che ha permesso all’allenatore di rientrare in Campania già ieri sera, alle 19. Proprio per l’infortunio riportato, Spalletti non ha diretto l’allenamento della vigilia di Champions.

Il tecnico, però, ha voluto essere ugualmente presente al fianco del suo Napoli, raggiungendo il centro sportivo di Castel Volturno per la conferenza stampa pre partita, nella quale ha chiarito proprio l’accaduto, spiegando le sue condizioni di salute. Domani sera, al Maradona, per il big match contro il Liverpool, Spalletti sarà presente con un tutore alla spalla. Come ha spiegato, ne avrà per un mesetto: “Mi vedrete così per un bel po’, dovrò portarlo per un mese, mi hanno messo una placca e sette viti”.

