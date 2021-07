Spalletti Vs Totti/ “Una serie flop? Avevo io le scene da dargli per fare il pienone”

Luciano Spalletti, in conferenza stampa come nuovo allenatore del Napoli, non si sottrae alle domande dei giornalisti rispondendo anche a quelle su Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha realizzato la serie “Speravo de morì prima” in cui Luciano Spalletti viene descritto come il maggiore oppositore di Totti durante gli ultimi mesi della sua carriera. Nel corso della sua presentazione come nuovo tecnico del Napoli, un giornalista, ha chiesto un parere a Spalletti su Francesco Totti che nella serie Sky è interpreato da Pietro Castellitto. Nella serie, il personaggio di Luciano Spalletti ha le sembianze di Gianmarco Tognazzi. In “Speravo de morì prima” viene raccontata la vita e la carriera di Francesco Totti e non manca il racconto del rapporto non idilliaco con Spalletti che, in conferenza stampa, ha avuto l’occasione di rispondere.

FRANCESCO TOTTI, MARITO ILARY BLASI/ “Il nostro è un rapporto edificante”

Luciano Spalletti: “Francesco Totti? Mi dispiace che la serie non abbia avuto successo”

Luciano Spalletti torna ad allenare e, durante la conferenza stampa come tecnico del Napoli, non le manda a dire a Francesco Totti. “Sono felice di aver dato la possibilità a Totti di fare una fiction e posso assicurargli che aveva anche i contenuti per farla su di lui. Mi dispiace che non abbia avuto grande successo e che abbia ricevuto delle critiche. Se me lo avessero detto prima io un paio di scene per fare il pieno le avevo. Erano facili, bastavano quelle e si completava quello che era l’audience“, ha detto Spalletti. Il nuovo tecnico del Napoli, poi, ha chiuso la questione così: “Non voglio sottrarmi dal parlare di questa questione. Poi ci sarà spazio per le questioni meno importanti adesso quella fondamentale è allenare il Napoli“.

LEGGI ANCHE:

Enzo, padre Francesco Totti/ Ilary Blasi: "Morire di Covid è davvero crudele"TOTTI CHIEDE "SCUSA" PER IL CUCCHIAIO/ Seedorf: "Alla fine c'hai fatto poco..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA